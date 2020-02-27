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27 февраля 2020, четверг, 20:28 39
Азия 2020-02-27T20:28:18+02:00
Українські Новини
Экс-посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса

Экс-посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса

Ольга Фандорина
Иран, Коронавирус, Смерть от коронавируса, Коронавирус в мире
Хади Хосроушахи. Фото: khabarban.com
Хади Хосроушахи. Фото: khabarban.com

Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи умер от коронавируса. Об этом сообщает агентство IRNA.

Духовного лидера Ирана Хади Хосроушахи накануне доставили в одну из тегеранских больниц. Его анализы на коронавирус показали положительный результат. На следующий день Хосроушахи скончался.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф выразил соболезнования в связи с кончиной Хосроушахи и пожелал родственникам экс-посла терпения. Также 27 февраля стало известно, что коронавирусом заразилась вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Накануне она сдала анализы, которые подтвердили ее диагноз. За два дня до этого коронавирус также зафиксировали у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи.

Как сообщали Українські Новини, в Италии уже подтвержден случай заражения вирусом Covid-19 у украинки.

Тем временем,  во многих киевских аптеках в продаже отсутствуют медицинские маски, спрос на которые резко вырос на фоне распространения коронавируса в мире. Также ьыли названы аптеки, в которых еще можно купить маски.

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