МЗС України висловив Туреччини співчуття і засудив дії Сирії і Росії

МЗС України стурбований у зв'язку з ескалацією ситуації в сирійському Ідлібі і засудив дії режиму Башара Асада та Росії. Про це йдеться в заяві МЗС України.

МЗС висловив співчуття Туреччини, яка втратила своїх військових і цивільних також і Україна закликає до негайного припинення насильства в Сирії, висловивши солідарність з позицією НАТО і світового співтовариства.

"Україна глибоко стурбована істотною ескалацією ситуації в Ідлібі і засуджує дії режиму Б. Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому всіляке сприяння, в результаті чого гинуть як військові, так і цивільні", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина відкрила вогонь по силам Асада в Сирії у відповідь на авіаудари.

Також було повідомлення про те, що в Сирію вирушили російські фрегати з крилатими ракетами.

Тим часом НАТО збереться на термінове засідання з-за авіаударів Сирії, щоб провести консультації щодо ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Також Туреччина збирається закрити для Росії Босфор.