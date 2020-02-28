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28 лютого 2020, пʼятниця, 11:46 62
Суспільство 2020-02-28T13:45:03+02:00
Українські Новини
МЗС України висловив Туреччини співчуття і засудив дії Сирії і Росії

МЗС України висловив Туреччини співчуття і засудив дії Сирії і Росії

Ольга Фандорина
Росія, Туреччина, МЗС України, сирія

МЗС України стурбований у зв'язку з ескалацією ситуації в сирійському Ідлібі і засудив дії режиму Башара Асада та Росії. Про це йдеться в заяві МЗС України.

МЗС висловив співчуття Туреччини, яка втратила своїх військових і цивільних також і Україна закликає до негайного припинення насильства в Сирії, висловивши солідарність з позицією НАТО і світового співтовариства.

"Україна глибоко стурбована істотною ескалацією ситуації в Ідлібі і засуджує дії режиму Б. Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому всіляке сприяння, в результаті чого гинуть як військові, так і цивільні", - йдеться в заяві.

Як повідомляли Українські Новини, Туреччина відкрила вогонь по силам Асада в Сирії у відповідь на авіаудари.

Також було повідомлення про те, що в Сирію вирушили російські фрегати з крилатими ракетами.

Тим часом НАТО збереться на термінове засідання з-за авіаударів Сирії, щоб провести консультації щодо ситуації в сирійській провінції Ідліб.

Також Туреччина збирається закрити для Росії Босфор.

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