НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел турецких военных со стороны армии режима Асада при поддержке российской авиации. Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. "Столтенберг осудил продолжительные неизбирательные авиаудары сирийского режима и сил РФ, которые поддерживают его в провинции Идлиб", - говорится в сообщении. Генсек НАТО Столтенберг призвал все стороны "этой опасной ситуации" к деэскалации. Также в НАТО сообщили, что сегодня Совет НАТО соберется на заседание по просьбе Турции, чтобы провести консультации относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб. Турецкие власти назвали новую цифру своих военных потерь при атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, Сирия. Количество погибших превысило 30 человек. Как сообщали Українські Новини, ранее турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии. Позже Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены. По словам Турции, цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связей с повстанцами в Турции.