подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
  • Новости
  • Мир
  • НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии
28 февраля 2020, пятница, 10:21 78
Мир 2020-02-28T10:22:13+02:00
Українські Новини
НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии

НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии

Ольга Фандорина
Нато, Сирия, Турция, Собрание
Генсек НАТО Столтенберг. Скриншот видео
Генсек НАТО Столтенберг. Скриншот видео

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел турецких военных со стороны армии режима Асада при поддержке российской авиации. Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. 

"Столтенберг осудил продолжительные неизбирательные авиаудары сирийского режима и сил РФ, которые поддерживают его в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Генсек НАТО Столтенберг призвал все стороны "этой опасной ситуации" к деэскалации.

Также в НАТО сообщили, что сегодня Совет НАТО соберется на заседание по просьбе Турции, чтобы провести консультации относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Турецкие власти назвали новую цифру своих военных потерь при атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, Сирия. Количество погибших превысило 30 человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.

Позже Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены.

По словам Турции, цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связей с повстанцами в Турции.

Больше новостей о: Нато Сирия Турция Собрание

В Беларуси зарегистрировали первый случай коронавируса
Число жертв коронавируса выросло до 2 858 человек, а заразилось уже более 83 тыс
Новости
Турция собирается закрыть для России Босфор 11:18
Порошенко в ГБР. Скриншот видео.
После решения суда о силовом приводе Порошенко сам пришел на допрос в ГБР 11:14
Доллар продолжает падать, а евро резко подскочил в киевских обменниках 11:00 Обновлено
Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары 10:57
Спасатели показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом 10:49
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Доллар подскочил: официальный курс валют на четверг 05:56
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве 16:33
больше новостей
НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok