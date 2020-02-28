НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил обстрел турецких военных со стороны армии режима Асада при поддержке российской авиации. Об этом он заявил во время телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Столтенберг осудил продолжительные неизбирательные авиаудары сирийского режима и сил РФ, которые поддерживают его в провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Генсек НАТО Столтенберг призвал все стороны "этой опасной ситуации" к деэскалации.

Также в НАТО сообщили, что сегодня Совет НАТО соберется на заседание по просьбе Турции, чтобы провести консультации относительно ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Турецкие власти назвали новую цифру своих военных потерь при атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, Сирия. Количество погибших превысило 30 человек.

Как сообщали Українські Новини, ранее турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.

Позже Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены.

По словам Турции, цель ее нападения - разгромить курдские отряды, которые она считает террористическими из-за связей с повстанцами в Турции.