Российские фрегаты с крылатыми ракетами отправились в Сирию

В то время, как НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии,

два фрегата Черноморского флота России "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Об этом заявил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Фрегат "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", осуществляют плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море ", - сказал Рулев.

Он сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. "Третий фрегат ЧФ этой серии - "Адмирал Эссен" - выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ.

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции в поддержку сирийского диктатора Башара Асада.

Турция 28 февраля заявила, что мировые державы должны ввести бесполетную зону в Сирии, чтобы защитить сотни тысяч людей, которые покинули дома в результате боевых действий, пишет Reuters.

Это произошло после гибели 33 турецких солдат в результате сирийских авиаударов в Идлибе.

С тех пор как поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление на востоке Идлиба, российские военные "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкую авиацию.

Как сообщали Українські Новини, турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.

Ранее Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены. Позже количество погибших турецких солдат в Сирии выросло до 33 человек.