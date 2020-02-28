подписаться на рассылку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
  • Новости
  • Мир
  • Российские фрегаты с крылатыми ракетами отправились в Сирию
28 февраля 2020, пятница, 10:47 72
Мир 2020-02-28T10:49:20+02:00
Українські Новини
Российские фрегаты с крылатыми ракетами отправились в Сирию

Российские фрегаты с крылатыми ракетами отправились в Сирию

Надежда Комендантова
Турция, война в Сирии, Черноморский флот России, Россия-Сирия, фрегаты России
Сирия. Фото: thestar.com
Сирия. Фото: thestar.com

В то время, как НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии

два фрегата Черноморского флота России "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

Об этом заявил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Фрегат "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", оснащенные высокоточным оружием - ракетным комплексом "Калибр-НК", осуществляют плановый переход из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) в Средиземном море ", - сказал Рулев.

Он сообщил, что в ходе перехода экипажи кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море. "Третий фрегат ЧФ этой серии - "Адмирал Эссен" - выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года", - отметил представитель ЧФ.

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции в поддержку сирийского диктатора Башара Асада.

Турция 28 февраля заявила, что мировые державы должны ввести бесполетную зону в Сирии, чтобы защитить сотни тысяч людей, которые покинули дома в результате боевых действий, пишет Reuters.

Это произошло после гибели 33 турецких солдат в результате сирийских авиаударов в Идлибе.

С тех пор как поддерживаемые Турцией повстанцы при поддержке турецких военных начали контрнаступление на востоке Идлиба, российские военные "закрыли" воздушное пространство над Сирией, чтобы не допустить туда турецкую авиацию.

Как сообщали Українські Новини, турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.

Ранее Сирия обстреляла города Турции, в связи с чем погибли 6 человек, еще 70 ранены. Позже количество погибших турецких солдат в Сирии выросло до 33 человек.

Больше новостей о: Турция война в Сирии Черноморский флот России Россия-Сирия фрегаты России

В Беларуси зарегистрировали первый случай коронавируса
Число жертв коронавируса выросло до 2 858 человек, а заразилось уже более 83 тыс
Новости
Турция собирается закрыть для России Босфор 11:18
Порошенко в ГБР. Скриншот видео.
После решения суда о силовом приводе Порошенко сам пришел на допрос в ГБР 11:14
Доллар продолжает падать, а евро резко подскочил в киевских обменниках 11:00 Обновлено
Турция открыла огонь по силам Асада в Сирии в ответ на авиаудары 10:57
Спасатели показали спецвертолет для перевозки больных коронавирусом 10:49
больше новостей
В марте украинцам повысят пенсии: кого оставят без прибавки 05:30
Коронавирус распространяется по миру: где обнаружили новые случаи 11:29 Инфографика
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Доллар подскочил: официальный курс валют на четверг 05:56
Коронавирус в европейских странах. Фото: who.maps
Коронавирус и ситуация в Европе. Стоит ли украинцам паниковать и сдавать билеты 06:05 Инфографика
больше новостей
В Жмеринке "титушки" городского главы Свитлака жестоко избили активистов, — Нацдружины 18:42
Бойко занял 2-е после Зеленского место среди политиков по уровню позитивного отношения украинцев, – опрос 17:46
20 февраля 2014 милицию начали убивать раньше, чем майдановцев. "Страна" опубликовала новые документы 10:09
Повышения пенсии может и не быть: почему выплаты не проиндексируют с 1 марта 05:40
Казак Гаврилюк теперь "живет как все" и работает таксистом в Киеве 16:33
больше новостей
НАТО соберется на срочное заседание из-за авиаударов Сирии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok