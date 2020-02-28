Долар продовжує падати, а євро різко підскочив у київських обмінниках

У той час як долар продовжує падіння третій тиждень поспіль, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 10:30 понизився порівняно з даними на 9:30 на 0,81 коп. до 24,5831 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 0,75 коп. до 24,3069 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 2,78 коп. до 26,5393 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 0,85 коп. до 26,9911 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,3069 24,5831 26,5393 26,9911 3,39 3,84 Максимальний 24,4100 25,0000 26,7800 27,2000 3,70 5,00 Мінімальний 24,1000 24,4200 26,1500 26,7500 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 28-29 лютого-1 березня, на 8,80 коп. до 24,5610 UAH/USD.

Також нещодавно Національний банк України ввів в обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Вони поступово замінять банкноти старого зразка. Але це далеко не всі зміни, які чекають на українців в банківській системі.