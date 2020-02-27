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27 лютого 2020, четвер, 16:50 5 Документ
Верховна Рада і партії 2020-02-27T20:30:05+02:00
Українські Новини
Вакарчук отримав гонорари за концерти від швейцарської компанії, якою керує росіянка, – Портнов

Вакарчук отримав гонорари за концерти від швейцарської компанії, якою керує росіянка, – Портнов

Павло Твердохліб
Голос, Святослав Вакарчук, Андрій Портнов, декларація про доходи
Святослав Вакарчук, Фото: Українські Новини
Святослав Вакарчук, Фото: Українські Новини

Юрист Андрій Портнов повідомив, що український співак, а за сумісництвом депутат Верховної Ради України, голова парламентської фракції "Голос" Святослав Вакарчук отримував гонорари за концертні виступи від швейцарської компанії Amber Production, якою керує громадянка Російської Федерації Юлія Актанка.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті юриста.

"Вакарчук подав звіт до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і вказав, що отримав від швейцарської компанії, яка наймала його на ці концерти 12 млн 900 тис. гривень. Я вирішив перевірити, що це за швейцарська компанія. Виявилося, що швейцарська компанія Amber Production, якою керує громадянка Російської Федерації Юлія Актанка, була зареєстрована в жовтні 2016 року. Але якось так вийшло, що Вакарчука вона (компанія) найняла на концерти в травні 2016 року, за півроку до створення самої компанії", - сказав Портнов.

Голова правління компанія Amber Production Юлія Актанка проживала, отримувала освіту та працювала в Російській Федерації. У 1991 році вона закінчила юридичний факультет Воронезького державного університету, понад 15 років працювала в якості юриста в Російській Федерації, представляючи інтереси банків, комерційних спільнот, брала участь у міжнародних проектах розвитку. В 2007 році переїхала до Німеччини, де працювала юрістконсультом у міжнародних компаніях та проектах.

17 лютого Портнов засумнівався у правдивості інформації, що стосується сплати податків Вакарчуком. Також юрист закликав правоохоронні та фіскальні органи ретельно вивчити причини сплати податків за 4-річну концертну діяльність артиста лише в 2020 році.

Нагадаємо, 13 лютого Вакарчук, прес-служба якого відмовилася коментувати його гонорар за виступ в Мінську в грудня 2019 року, вніс зміни у свою декларацію, зафіксувавши в ній близько 13 млн гривень доходу.

За інформацією Портнова, у 2010 році Вакарчук дав 90 концертів, з яких сплатив лише 65 тис. гривень податків.

Раніше Вакарчук не задекларував гонорар від виступу на корпоративі в Мінську, хоча його гурт "Океан Ельзи" назвав це "комерційною діяльністю".

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук у 2014 році з метою ухилення від сплати податків "оцінював" свої гонорари в 2,5 тис. доларів за 1 концертний виступ.

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