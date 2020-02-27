підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
27 лютого 2020, четвер, 18:07 6
Судова влада 2020-02-27T18:10:10+02:00
Українські Новини
Суд визнав незаконним обшук в будинку журналіста "1+1"

Суд визнав незаконним обшук в будинку журналіста "1+1"

Елизавета Кесельман
СБУ, Суд, Телеканал 1+1, Обшук на
Співробітники СБУ провели обшуки на телеканалі 1+1 Фото: 24tv.ua
Співробітники СБУ провели обшуки на телеканалі 1+1 Фото: 24tv.ua

Шевченківський районний суд визнав обшук, проведений у будинку журналіста програми "Секретні матеріали" телеканалу "1+1" Дениса Данька, незаконним.

Про це повідомляє телекомпанія "1+1 media" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

27 лютого відбувся розгляд скарги Данько за результатами проведення обшуку Службою безпеки України 5 лютого в будинку журналіста та вилучення його майна.

Згідно з повідомленням, суд зобов'язав правоохоронців негайно повернути все майно, вилучене в ході обшуку в будинку.

Також суд визнав незаконним обшук у нього вдома.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого СБУ заявила про законність обшуків в офісі телеканалу "1+1".

Телеканал "1+1" вирішив, що обшуки є тиском і вимагав коментарів Баканова.

Слідчі дії у справі про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука проводилися також у міністрів, представників влади і управління державної охорони.

5 лютого СБУ проводила обшуки в редакції програми "Гроші" в офісі медіахолдингу "1+1 Медіа".

Більше новин про: СБУ Суд Телеканал 1+1 Обшук на "1+1"

У Польщі повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус, - ЗМІ
Київ визначив лікарні, куди будуть приймати хворих на коронавірус
Новини
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Суд визнав незаконним обшук в будинку журналіста "1+1" 18:07
Торгово-промислова палата України консолідує позицію експортерів щодо перегляду та підготовки соглашений с ЕС, Великобританией и Турцией 18:01
Дозвіл "Ментинвесту" на концентрацію шахтоуправління "Покровське" зменшить дефіцит коксівного вугілля в Україні, - депутат 17:59
Мінування Палацу спорту: поліція не виявила вибухівку 17:45
більше новин
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
Мулитик. Скріншот: YouTube/Моз України
У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом 10:59
Підозрюваний в корупції екс-член наглядової ради "Укрзалізниці" намагається відновитися через суд, - блогер Наумович 08:39
Компанії Олега Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни 10:27 Інфографіка
більше новин
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Румунії 21:15
більше новин
Про евакуацію українців через коронавірус в Італії поки не йдеться, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok