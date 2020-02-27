Суд визнав незаконним обшук в будинку журналіста "1+1"

Шевченківський районний суд визнав обшук, проведений у будинку журналіста програми "Секретні матеріали" телеканалу "1+1" Дениса Данька, незаконним.

Про це повідомляє телекомпанія "1+1 media" на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

27 лютого відбувся розгляд скарги Данько за результатами проведення обшуку Службою безпеки України 5 лютого в будинку журналіста та вилучення його майна.

Згідно з повідомленням, суд зобов'язав правоохоронців негайно повернути все майно, вилучене в ході обшуку в будинку.

Також суд визнав незаконним обшук у нього вдома.

Як повідомляли Українські Новини, 6 лютого СБУ заявила про законність обшуків в офісі телеканалу "1+1".

Телеканал "1+1" вирішив, що обшуки є тиском і вимагав коментарів Баканова.

Слідчі дії у справі про прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука проводилися також у міністрів, представників влади і управління державної охорони.

5 лютого СБУ проводила обшуки в редакції програми "Гроші" в офісі медіахолдингу "1+1 Медіа".