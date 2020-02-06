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06 февраля 2020, четверг, 16:04 50
Политика 2020-02-06T16:12:24+02:00
Українські Новини
СБУ настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1"

СБУ настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1"

Влада Билоус
Влада Билоус
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Служба безопасности Украины настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сотрудники СБУ действовали исключительно в пределах действующего законодательства на основании решения следственного судьи", - сказано в нем.

Также в сообщении сказано, что следственный судья признал также необходимость обыскать жилища некоторых работников канала.

Отмечается, что глобальных обысков на телеканале не было, а правоохранители обыскали только рабочие места отдельных журналистов.

На данный момент СБУ устанавливает причастность отдельных журналистов к делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

Правоохранители также изъяли компьютеры нескольких журналистов для проверки.

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші", в связи с чем телеканал "1+1" посчитал обыски давлением и потребовал комментариев Баканова.

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