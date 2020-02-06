СБУ настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1"

Служба безопасности Украины настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1". Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини. "Сотрудники СБУ действовали исключительно в пределах действующего законодательства на основании решения следственного судьи", - сказано в нем. Также в сообщении сказано, что следственный судья признал также необходимость обыскать жилища некоторых работников канала. Отмечается, что глобальных обысков на телеканале не было, а правоохранители обыскали только рабочие места отдельных журналистов. На данный момент СБУ устанавливает причастность отдельных журналистов к делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Правоохранители также изъяли компьютеры нескольких журналистов для проверки. Как сообщали Українські Новини, 5 февраля, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші", в связи с чем телеканал "1+1" посчитал обыски давлением и потребовал комментариев Баканова. Весной "1+1" покажет 7 мелодрам на русском, поскольку на украинском их смотрят хуже.