СБУ настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1"

Служба безопасности Украины настаивает на законности обысков в офисе телеканала "1+1".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Сотрудники СБУ действовали исключительно в пределах действующего законодательства на основании решения следственного судьи", - сказано в нем.

Также в сообщении сказано, что следственный судья признал также необходимость обыскать жилища некоторых работников канала.

Отмечается, что глобальных обысков на телеканале не было, а правоохранители обыскали только рабочие места отдельных журналистов.

На данный момент СБУ устанавливает причастность отдельных журналистов к делу о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука.

Правоохранители также изъяли компьютеры нескольких журналистов для проверки.

Как сообщали Українські Новини, 5 февраля, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші", в связи с чем телеканал "1+1" посчитал обыски давлением и потребовал комментариев Баканова.

Весной "1+1" покажет 7 мелодрам на русском, поскольку на украинском их смотрят хуже.