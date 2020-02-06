СБУ пришла домой к трем журналистам "1+1"

СБУ пришла с обысками в квартиры двух действующих и одного бывшего журналистов "1+1".

Об этом сообщил руководитель департамента журналистских проектов "1+1" Максим Шиленко, передает ТСН.



По словам Шиленко, СБУ пришла домой к Денису Данько, Евгению Куксину и Александру Низовцеву.

"Двое из журналистов действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один не работает на 1 + 1 давно", - говорит Шиленко.



Жена Данько сообщила, что в их квартиру пришли около 10 человек.



Куксин рассказал, что в постановлении на обыск говорится, что уголовное производство, которое позволило обыск, было возбуждено на основании публикации в СМИ о прослушивании главы Кабмина Алексея Гончарука.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал в Telegram фото из помещения одного из журналистов во время обыска.





Обыски. Фото: Telegram/@dubinskypro





Как сообщали Українські Новини, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1". СБУ изъяла компьютер журналиста Куксина в ходе обысков на телеканале "1+1".



Кроме того, Служба безопасности Украины заявляет, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.