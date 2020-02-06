подписаться на рассылку
24.55 24.9
26.93 27.43
˟
06 февраля 2020, четверг, 08:58 449
Силовые структуры 2020-02-06T09:01:04+02:00
Українські Новини
СБУ пришла домой к трем журналистам "1+1"

СБУ пришла домой к трем журналистам "1+1"

Валерия Драгомирова
СБУ, СМИ, Обыски, Телеканал 1+1
Телеканал
Телеканал "1+1". Фото: fdlx.com

СБУ пришла с обысками в квартиры двух действующих и одного бывшего журналистов "1+1".

Об этом сообщил руководитель департамента журналистских проектов "1+1" Максим Шиленко, передает ТСН.


По словам Шиленко, СБУ пришла домой к Денису Данько, Евгению Куксину и Александру Низовцеву.

"Двое из журналистов действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один не работает на 1 + 1 давно", - говорит Шиленко.

Жена Данько сообщила, что в их квартиру пришли около 10 человек.

Куксин рассказал, что в постановлении на обыск говорится, что уголовное производство, которое позволило обыск, было возбуждено на основании публикации в СМИ о прослушивании главы Кабмина Алексея Гончарука.

Депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский обнародовал в Telegram фото из помещения одного из журналистов во время обыска.

Обыски. Фото: Telegram/@dubinskyproОбыски. Фото: Telegram/@dubinskypro



Как сообщали Українські Новини, СБУ провела обыски в редакции программы "Гроші" на телеканале "1+1". СБУ изъяла компьютер журналиста Куксина в ходе обысков на телеканале "1+1". 

Кроме того, Служба безопасности Украины заявляет, что обыски в офисе телеканала "1+1" касаются конкретных лиц и возможного хранения ими полученных незаконно аудиофайлов.

Больше новостей о: СБУ СМИ Обыски Телеканал 1+1

НСЖУ обеспокоена фактами обысков в помещениях и в ...
В НСЖУ обеспокоены чрезвычайными полномочиями Нацр...
Баканов прокомментировал обыски на "1+1", призвав ...
Телеканал "1+1" считает обыски давлением и требует...
Сегодня в Раде рассмотрят законопроект о рынке земли
Зеленский не потратил ни копейки из бюджета на съемки дорогого новогоднего поздравления
Новости
Телеканал
СБУ пришла домой к трем журналистам "1+1" 08:58
На Донбассе активизировались обстрелы боевиков: у ВСУ потери 08:47
НСЖУ обеспокоена фактами обысков в помещениях и в местах проживания журналистов телеканала 1+1 08:45
От китайского коронавируса за сутки в провинции Хубэй умерли еще 70 человек 08:34
Сегодня в Раде рассмотрят законопроект о рынке земли 08:30
больше новостей
Началось финансирование пенсий за февраль
В Пенсионном фонде начали финансирование пенсий за февраль 06:05
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
У Зеленского разобрались с платежами женщины, которой советовали продать собаку взамен на коммуналку 09:30
больше новостей
За что нужно платить в больницах: перечень платных и бесплатных услуг 09:11
Из-за отказа главы Набсовета "Укргидроэнерго" Гвоздия выполнять незаконные распоряжения, Минэнерго  досрочно прекратило его полномочия 18:15
Зеленский предложил полученные от "Газпрома" миллиарды направить на дороги и медицину 08:18
Не отменив "маржу Холодова", нардепы нарушили обещание Президента, - Гончаренко 09:45
Вдова погибшего командира Boeing-737 хочет получать $9 тыс. компенсации ежемесячно в течение 15 лет 12:10
больше новостей
Гривна постепенно возвращается к своему минимуму: курс валют на четверг
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok