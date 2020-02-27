Гривня почала зміцнюватися після падіння

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28-29 лютого-1 березня, на 7,08 коп. до 24,5850 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 лютого, на 12,81 коп. до 24,6558 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 27 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у середу, 26 лютого, впав на 4 копійки і становить 3,37 гривень за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 лютого на 8,09 до 24,7058 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,86 коп. до 24,4061 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився у середу на 4 коп. до 24,59 UAH/USD після після зниження у вівторок на 6 коп.