підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
27 лютого 2020, четвер, 14:01 7
Економіка 2020-02-27T14:13:27+02:00
Українські Новини
Гривня почала зміцнюватися після падіння

Гривня почала зміцнюватися після падіння

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 28-29 лютого-1 березня, на 7,08 коп. до 24,5850 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 лютого, на 12,81 коп. до 24,6558 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер, 27 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у середу, 26 лютого, впав на 4 копійки і становить 3,37 гривень за 10 рублів. А курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 лютого на 8,09 до 24,7058 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,86 коп. до 24,4061 UAH/USD.

Тим часом курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився у середу на 4 коп. до 24,59 UAH/USD після після зниження у вівторок на 6 коп.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс гривні

У Польщі повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус, - ЗМІ
Київ визначив лікарні, куди будуть приймати хворих на коронавірус
Новини
За день у Києві прикордонники перевірили температуру у 13 тис. громадян, які прилетіли з-за кордону 15:42
Сутички в Харкові. Фото: прес-служба Нацполиции
У Харкові відбулися масові сутички біля ТЦ "Барабашово". Є постраждалі 15:42
На лінії розмежування ввели санітарні заходи.Фото:facebook/pressjfo.news
Через коронавірус у тих, хто їдуть з ОРДЛО в Україну, почали міряти температуру 15:39
Саудівська Аравія закриває святині через поширення коронавірусу 15:26
Юрій Лавренюк про "Укрзалізницю": Позбавтеся неліквіду та зайвих податків – отримаєте до 8 млрд гривень на розвиток 15:21
більше новин
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
Мулитик. Скріншот: YouTube/Моз України
У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом 10:59
більше новин
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
більше новин
Про евакуацію українців через коронавірус в Італії поки не йдеться, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok