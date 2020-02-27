Один хворий на коронавірус може заразити 2-3 здорових. У Китаї пояснили швидкість розповсюдження хвороби

Висока швидкість поширення коронавірусу у світі пояснюється тим, що одна хвора на COVID-19 людина може заразити від 2 до 3 здорових людей.

Про це розповів на прес-конференції голова спеціальної експертної комісії держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань.

"Інфікування при нинішній епідемії, можливо, відбувається активніше, ніж при SARS, якщо виходити з наявних на даний момент статистичних даних. Один заражений, ймовірно, може заразити від двох до трьох осіб", — заявив Чжун Наньшань.

Цим фахівець пояснив, чому вірус так швидко поширився світом.

Як повідомляли Українські Новини, 26-річна українка в Італії захворіла на коронавірус. Зараз дівчина перебуває в інфекційному відділенні лікарні "Котуньо" в Неаполі, її стан не критичний.

Тим часом, Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію через кронавірус.

Раніше Італія ввела карантин у 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, що передбачає заборону в'їзду і виїзду з області, а прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії викликало спалах смертельного коронавіруса в країні.