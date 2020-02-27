МВФ і Світовий банк можуть перенести щорічне засідання через коронавірус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк (СБ) можуть перенести щорічне весняне засідання через поширення коронавірусу Covid-19.

Про це йдеться в спільному повідомленні організацій, передають Українські Новини.

"Ми очікуємо, що рішення про масштаби і наповнення весняної зустрічі буде прийнято в найближчі дні", - йдеться в ньому.

У щорічній зустрічі МВФ і СБ беруть участь близько 3 тис. делегатів з майже 190 країн світу.

У цьому році щорічна зустріч була запланована на 13-19 квітня у Вашингтоні.

Як повідомляли Українські Новини, українка в Італії захворіла на коронавірус, про що раніше повідомили місцеві власті Італії. За інформацією Генерального консульства України в Неаполі, на сьогодні в Італії підтверджений один випадок захворювання коронавірусом серед громадян України.

Тим часом Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям утриматися від поїздок в Італію з-за спалаху коронавіруса Covid-19.

Раніше Італія ввела карантин у 12 містах провінцій Ломбардія і Венето, що передбачає заборону в'їзду і виїзду з області, а прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що "не зовсім належне" управління лікарнею на півночі Італії викликало спалах смертельного коронавірусу в країні.