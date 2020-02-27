Долар і євро злетіли в обмінниках Києва

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 26 лютого на 8,09 до 24,7058 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 4,86 коп. до 24,4061 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 7,75 коп. до 26,4400 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 12,59 коп. до 26,8839 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,4061 24,7058 26,4400 26,8839 3,37 3,88 Максимальний 24,5500 25,0000 26,6500 27,1000 3,74 5,00 Мінімальний 24,1000 24,5800 26,0000 26,6800 2,30 3,75

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився у середу на 4 коп. до 24,59 UAH/USD після після зниження у вівторок на 6 коп.

Також 26 лютого-середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля у вівторок, 25 лютого, впав на 5 копійок і становить 3,41 гривень за 10 рублів.

Тим часом Національний банк України з 25 лютого ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Вони поступово замінять банкноти старого зразка.