Google надасть ДБР відео Федини і Звіробій з можливими загрозами Зеленському

Печерський районний суд дозволив Державному бюро розслідувань вилучити у компанії Google (штат Каліфорнія, США) відео з можливими загрозами депутата Верховної Ради Софії Федини ("Європейська солідарність") та волонтера Марусі Звіробій (Олена Самбул) на адресу Президента Володимира Зеленського.

Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

Наголошується, що 19 лютого ДБР за погодженням Офісу генерального прокурора звернулося в суд для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні компанії Google LLC.

Суд задовольнив клопотання ДБР і дозволив ознайомитися і вилучити у компанії Google інформацію про Федину, яка створила на сервісі Google відеохостингу YouTube свій канал, шляхом вилучення у роздрукованому або електронному вигляді, шляхом запису на оптичний носій інформації (флеш-накопичувач, оптичний диск тощо).

Також слідчий отримає доступ до інформації про обставини завантаження на YouTube відео з назвою "Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...", зокрема: про місце і час завантаження; IP - адресу, з якого відбулося завантаження; даних про користувача, який здійснив завантаження зазначеного відеозапису.

Крім того, Google надасть оригінали даного відеозапису, а у разі неможливості надати оригінал - його копію.

Як повідомляли Українські Новини, 12 лютого ДБР вручило Федині підозра в погрозах на адресу Зеленського.

10 лютого Печерський районний суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Звіробій.

26 жовтня 2019 року було опубліковано відео, на якому Звіробій і нардеп від "Європейської солідарності" Софія Федина виражаються відносно Президента України Володимира Зеленського у зв'язку з його розмовою з ветеранами в Золотому Луганської області.