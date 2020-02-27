підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
27 лютого 2020, четвер, 09:45 8
Силові структури 2020-02-27T09:53:35+02:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: бойовики посилили обстріли, у ЗСУ втрати

Загострення на Донбасі: бойовики посилили обстріли, у ЗСУ втрати

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
Обстріл. Фото: Міноборони України
Обстріл. Фото: Міноборони України

Бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 26 лютого, один український військовослужбовець загинув, один поранений військовослужбовець, ще один отримав бойову поразку.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"26 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї" - сказано в ньому.

Обстріли було зафіксовано поруч із населеними пунктами Мар'їнка, Павлопіль, Авдіївка, Оріхове, Новотошківське, Луганське та "за межами дільниці розведення" в районі населеного пункту Золоте-4.

"В результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів 1 український захисник отримав поранення і ще 1 бойове ураження", - сказано в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупанти вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, 25 лютого бойовики 5 раз обстріляли позиції сил ООС.

Раніше 22 лютого бойовики намагалися прорватися через лінію дотику і понесли втрати.

Також 18 лютого 1 військовий загинув, 3 поранені, 2 контужені в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі.

 

Більше новин про: ООС Ситуація в зоні ООС обстріли в зоні ООС Втрати в зоні ООС

В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ
Половина з евакуйованих громадян у Нових Санжарах здорові, інших перевіряють
Новини
Компанії Олега Бахматюка сплатили 7,7 млрд грн податків до бюджету країни 10:27 Інфографіка
Міліцію почали вбивати раніше, ніж майданівців: ЗМІ опублікували нові документи по бійні 20 лютого 10:09
Google надасть ДБР відео Федини і Звіробій з можливими загрозами Зеленському 09:50
Загострення на Донбасі: бойовики посилили обстріли, у ЗСУ втрати 09:45
Атестаційна колегія МОН позбавила докторського ступеня брата Віктора Ющенка 09:37
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
більше новин
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Тетяна Чорновіл. Фото: kievpravda.com
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру 10:39 Доповнено
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok