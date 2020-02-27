Загострення на Донбасі: бойовики посилили обстріли, у ЗСУ втрати

Бойовики 10 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 26 лютого, один український військовослужбовець загинув, один поранений військовослужбовець, ще один отримав бойову поразку.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"26 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Супротивник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї" - сказано в ньому.

Обстріли було зафіксовано поруч із населеними пунктами Мар'їнка, Павлопіль, Авдіївка, Оріхове, Новотошківське, Луганське та "за межами дільниці розведення" в районі населеного пункту Золоте-4.

"В результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої 1 військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів 1 український захисник отримав поранення і ще 1 бойове ураження", - сказано в повідомленні.

Від початку поточної доби російські окупанти вогневої активності не проявляли, втрат немає.

Як повідомляли Українські Новини, 25 лютого бойовики 5 раз обстріляли позиції сил ООС.

Раніше 22 лютого бойовики намагалися прорватися через лінію дотику і понесли втрати.

Також 18 лютого 1 військовий загинув, 3 поранені, 2 контужені в результаті бою на лінії розмежування на Донбасі.