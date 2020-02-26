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26 лютого 2020, середа, 19:29 1
Суспільство 2020-02-26T19:29:31+02:00
Українські Новини
Слідом за дівчиною з собакою ще один українець попросив про евакуацію з Уханя

Слідом за дівчиною з собакою ще один українець попросив про евакуацію з Уханя

Елена Новикова
Ухань, Евакуація українців, Святослав Гарасюк, Евакуація українців з Китаю, евакуація українців з Уханя, Коронавірус

Святослав Гарасюк, якому разом із двома іншими українцями відмовили в евакуації з Уханя через підвищену температуру, звернувся за допомогою до міністра закордонних справ України та Володимира Зеленського. Про це йдеться в інтерв'ю, розміщеному в Телеграм-каналі Pavlovsky News

Повідомляється, що вже тиждень Святослава Гарасюка не випускають з номера. Сам українець абсолютно здоровий. Три аналізи підтвердили відсутність коронавірусу, а температура в нормі.

Перекладач, з яким підтримує контакт чоловік, каже, що самостійно виїхати з Уханя українець не зможе. А саме місто відкриють в останню чергу і станеться це ще не скоро.

"Мені сказав мій перекладач буквально вчора чи позавчора, що мене може забрати звідси тільки Україна, посольство України. Тільки в такому плані евакуації", - розповів Святослав.

А в посольстві України, за словами чоловіка, кажуть, що точної дати поки немає, але над цим працюють.

На питання про те, чи зв'язувався з ним або з двома іншими українцями Володимир Зеленський, як це було з Анастасією Зінченко, Святослав відповів, що президент України не дзвонив і йому це зрозуміло, адже у інших теж є проблеми, але на пряму зв'язалися тільки з Анастасією.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський подзвонив дівчині, яку не пустили на борт з собакою.

Раніше повідомлялося про те, що з Уханя почали випускати здорових людей при наявності вагомих причин.

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