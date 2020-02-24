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24 февраля 2020, понедельник, 10:09 95
Мир 2020-02-24T10:09:21+02:00
Українські Новини
Китай начал выпускать из Уханя здоровых людей при наличии весомых причин

Китай начал выпускать из Уханя здоровых людей при наличии весомых причин

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, эпидемия, Коронавирус в Китае, эвакуация украинцев из Китая
Маска. Коронавирус. Китай. Фото: freepik
Маска. Коронавирус. Китай. Фото: freepik

В то время, как Украина может эвакуировать еще одну эвакуацию из Уханя, Китай разрешил здоровым людям, если они имеют на это веские причины, выезжать из самого зараженного города. Об этом передает The Guardian 

Причиной для выезда может быть потребность в лечении в другом месте, но не болезней вызванных коронавирусом, или "другими вескими причинаами". Уехать позволят людям, у которых не обнаружили коронавирус, и которые не контактировали с инфицированными.

На данный момент в Ухане не работают вокзалы, аэропорт, общественный транспорт и общественные учреждения. А в социальных сетях люди жаловались, что в городе подорожали продукты, а в магазинах пустые полки и длинные очереди.

Как сообщали Українські Новини, из-за ситуации с эвакуацией из Уханя тернопольский губернатор уходит в отставку.

Также Минздрав запретил передавать продукты эвакуированным украинцам в "Новые Санжары".

Тем временем журналист присоединился к карантину, чтоб показать как живут эвакуированные в Новых Санжарах. 

Кроме того, протестующие из Новых Санжар опровергли обвинения в свой адрес

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