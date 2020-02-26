Промвиробництво знову скоротилось на 5% у січні

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

При цьому в січні 2020 року промвиробництво скоротилося на 8,4% (не скоригованих на ефект календарних днів) і зросло на 1,2% (скоригованих) порівняно з груднем 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 року промислове виробництво скоротилося на 7,7% (не скоригованих на ефект календарних днів) і на 8,3% (скоригованих) порівняно з груднем 2018 року.

В 2019 року промислове виробництво скоротилося на 1,1% в порівнянні з 2018 роком, а в 2018 року промислове виробництво зросло на 1,1% порівняно з 2017 роком.

Також виробництво основної продукції обвалилося на 5% у жовтні.

Тим часом у січні міжнародні резерви досягли найвищого рівня з 2012 року.