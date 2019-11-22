Производство основной продукции обвалилось на 5% в октябре

Добывающая промышленность

Уголь готовый, всего, млн тонн 2,2 96,8 21,5 101,2

Нефть сырая, тыс. тонн 147 105,9 1427 106,4

Газовый конденсат, тыс. тонн 60,6 105,9 595 108,8

Газ природный, млрд куб. м. 1,7 93,2 16,9 99,9

Руды железные неагломерированные, млн тонн 13,3 101,2 134 99,9

Концентраты железорудные неагломерированные, млн тонн 5,3 104,2 52,8 104,9

Концентраты железорудные агломерированные, млн тонн 4,1 87,2 44,1 99,97

Известняк, флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента, млнт 0,7 111,3 5,7 115,8

Пески природные, млн куб. м 1,3 96,9 8,1 85,8

Гранулы, щебень (камень дробленый), крошка и порошок галька, гравий, млн куб. м 5,8 103,9 46,4 95,4

Соль и хлорид натрия чистый, вода морская, тыс.т 187 81,1 1726 99,6

Обрабатывающая промышленность

Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное, тыс.т 4,9 94,7 40,6 93,2

Свинина свежая или охлажденная, тыс. тонн 16,6 99,0 165 97,5

Мясо крупного рогатого скота замороженное, тыс.т 0,9 47,1 10,8 83,2

Свинина мороженная, тыс. тонн 0,5 151,6 4,5 111,7

Мясо птицы (тушки), свежие или охлажденные, тыс. тонн 23,7 104,6 203 94,9

Мясо птицы (части тушек), свежие или охлажденные, тыс. тонн 31,7 98,2 331 109,6

Мясо птицы, мороженые, тыс. тонн 10,7 90,7 112 108,8

Колбасные изделия, тыс. тонн 17,3 83,7 192 94,3

Сок томатный, млн л 3,3 83,2 38,0 100,3

Сок яблочный, млн л 16,4 62,8 72,5 94,5

Смеси соков фруктовых и овощных, млн л 15,5 106,3 153 99,99

Пюре и паста томатные концентрированные, тыс.т 9,0 123,9 106 97,4

Овощи консервированные натуральные, тыс. тонн 2,8 122,8 23,9 96,5

Масло подсолнечное нерафинированное, тыс. тонн 592 107,5 4421 114,7

Маргарин и жиры пищевые подобные, тыс. тонн 13,4 105,1 114 102,6

Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ жирностью не более 1%, в первичных упаковках объемом нетто более 2 л, тыс.т 33,1 98,1 367 99,8

Молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ жирностью более 1%, но не более 6%, в первичных упаковках объемом нетто не более 2 л, тыс.т 41,3 89,7 395 98,2

Масло сливочное, тыс. тонн 7,0 84,0 76,1 82,9

Сыр свежий неферментированный и сыр кисломолочный, тыс. тонн 6,3 98,8 60,3 100,2

Сыр тертый, порошковый, голубой и другой неплавлений (кроме свежего творога, сыра с молочной сыворотки и творога), тыс. тонн 7,1 89,8 71,8 89,4

Продукты кисломолочные, тыс. тонн 21,7 104,1 231 98,9

Йогурт жидкий и сквашенное молоко ароматизированные (молоко и сливки свернувшиеся, йогурт, кефир, сметана и другие ферментированные продукты, ароматизированные или фруктов, орехов или какао), тыс. тонн 11,2 110,6 114 107,1

Мука, тыс. тонн 145 101,7 1312 97,4

Хлебобулочные изделия, тыс. тонн 70,0 86,0 716 89,6

Печенье сладкое, тыс. тонн 13,1 87,5 127 89,1

Вафли, тыс. тонн 5,6 139,2 42,2 100,9

Сахар белый кристаллический, свекольный, тыс. тонн 624 90,2 887 86,2

Конфеты шоколадные (кроме конфет с содержанием алкоголя, шоколада в брикетах, пластинах или плитках), тыс. тонн 8,0 138,1 50,8 124,2

Изделия кондитерские из сахара или его заменителей, с содержанием какао (включая шоколадную нугу, кроме белого шоколада), тыс. тонн 4,9 65,0 37,6 74,2

Резинки, фруктовые желе и фруктовые пасты в виде кондитерских изделий из сахара (кроме жевательной резинки), тыс. тонн 4,7 121,4 37,8 107,1

Карамели, тоффи (ирис) и сладости аналогичные тыс тонн 7,2 104,3 65,5 104,1

Соусы и продукты для приготовления соусов; приправы и пряности смешанные, тыс. тонн 13,9 102,3 117 100,5

Спрэды и смеси жировые, тыс. тонн 3,1 90,9 25,1 91,2

Продукты молокосодержащие, тыс. тонн 11,1 92,5 97,4 87,3

Коньяки, бренди, млн дал 256 89,9 1783 101,7

Водка и другие крепкие спиртные напитки, млн дал 1047 77,8 8631 82,8

Ликеры, настойки, наливки, другие спиртные напитки, млн дал 600 100,9 6829 112,4

Пиво солодовое, включая пиво безалкогольное, млн дал 11,4 94,8 156 99,2

Воды натуральные минеральные негазированные, млн дал 4,2 102,1 53,2 115,9

Воды натуральные минеральные газированные, млн дал 4,7 83,0 77,1 105,0

Напитки безалкогольные, млн дал 8,6 92,2 133 105,9

Сигареты, содержащие табак или смеси табака с заменителями табака, млрд штук 5,5 67,0 56,0 84,3

Пряжа шерстяная, тонн 185 150,4 1448 114,6

Ткани, всего, тыс. кв. м 5667 100,4 51984 100,9

Одеяла, пледы, тыс. шт. 194 115,2 1783 134,6

Постельное белье, тыс. штук 177 121,1 1569 128,2

Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых, тыс. тонн 899 81,1 7584 77,3

Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, платья, юбки, юбки-брюки, брюки, комбинезоны и полукомбинезоны, бриджи и шорты, трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек, тыс. штук 26,4 95,0 274 71,9

Платья трикотажные машинного или ручного вязания, женские и девичьи, тыс. штук 84,8 67,6 986 82,9

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные мужские и мальчиковые, тыс. штук 21,3 86,6 324 111,8

Анораки, лыжные куртки, куртки ветрозащитные и подобные изделия, мужские и мальчиковые, тыс. штук 35,8 84,8 288 82,8

Костюмы мужские и мальчиковые, тыс. штук 15,6 53,1 197 76,2

Пиджаки, блейзеры мужские и мальчиковые, тыс. штук 52,7 111,7 591 101,6

Пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки теплые и изделия аналогичные женские и для девочек, тыс. штук 66,7 145,0 592 85,1

Анораки, лыжные куртки, куртки ветрозащитные и подобные изделия, женские и для девочек, тыс. штук 13,7 78,3 151 113,3

Жакеты, блейзеры, женские и девичьи, тыс. штук 51,8 47,0 791 72,3

Платья и сарафаны женские и для девочек, тыс. штук 118 108,3 1370 117,3

Трикотаж бельевой, тыс. штук 365 73,7 3945 76,8

Колготки из синтетических волокон трикотажные машинного или ручного вязания, тыс. пар 1962 52,6 17401 79,0

Чулочно-носочные изделия трикотажные машинного или ручного вязания, тыс. пар 3967 79,6 34735 78,1

Обувь с верхом из резины или полимерных материалов, предназначенное для ношения на улице, тыс. пар 673 138,1 4736 92,0

Обувь, предназначенную для ношения на улице, с верхом из кожи натуральной мужская (включая сапоги, пивчоботы и ботинки, кроме водонепроницаемой обуви и обуви с защитным металлическим подноском), тыс. пар 52,2 72,3 377 64,0

Обувь, предназначенную для ношения на улице, с верхом из кожи натуральной женская (включая сапоги, пивчоботы и ботинки, кроме водонепроницаемой обуви и обуви с защитным металлическим подноском), тыс. пар 52,2 105,2 644 93,4

Тапочки и прочее домашняя обувь (включая комнатные и танцевальные тапочки, туфли без задника) с верхом из текстильных материалов, тыс. пар 623 95,1 5399 105,5

Обувь с верхом из текстильных материалов другое (кроме тапочек и другой домашней обуви, а также обувь на подошве из резины, материалов полимерных или кожи натуральной или композиционной), тыс. пар 164 113,4 2599 88,8

Древесина из ели и сосны вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, тыс. м3 18,3 94,3 193 97,1

Древесина из сосны вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, тыс. м3 94,5 87,6 996 92,0

Древесина хвойных пород вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм (кроме древесины из ели, пихты и сосны), тыс. м3 23,2 117,8 284 124,2

Древесина (кроме хвойных или тропических пород) вдоль распиленная или расколотая, разделенная на слои или лущеные, толщиной более 6 мм (кроме брусков, планок и фриз для паркетного или деревянного покрытия пола, дубовых), тыс. м3 26,4 102,3 253 95,0

Плиты древесностружечные необработанные, тыс. условных куб. м 99,8 83,4 1061 90,5

Фанера клееная, тыс. куб. м 14,9 94,5 148 93,9

Шпон лущеный, тыс. куб. м 16,2 99,3 154 93,9

Паркет деревянный щитовой, тыс. кв. м 21,6 78,3 250 80,8

Окна, двери, их рамы и пороги, деревянные, тыс. кв.м. 112 147,6 909 109,2

Двери и их коробки и пороги из древесины, тыс. штук 108 122,8 919 111,6

Бумага бытового и санитарно-гигиенического применения, тыс. тонн 10,3 98,3 104 100,7

Бумага и картон немелованные прочие, н.в.д.г., плотностью 150 г / м2 и меньше, в рулонах или листах (кроме бумаги для письма, печати или иного графического назначения), тыс. тонн 21,0 76,4 219 81,5

Бумага и картон немелованные прочие, н.в.д.г., плотностью 150, но менее 225 г / м2, в рулонах или листах (кроме бумаги для письма, печати или иного графического назначения), тыс. тонн 8,0 83,5 77,8 76,9

Бумага и картон гофрированные, млн кв. м 13,2 97,9 120 99,1

Коробки, ящики и сумки из гофрированной бумаги и картона, млн кв.м. 39,7 94,6 375 99,4

Коробки и ящики, складывающиеся, из бумаги или картона негофрированных тыс. тонн 7,8 84,7 80,7 105,4

Туалетная бумага, млн рулонов 8,9 103,2 85,2 101,4

Обои и аналогичные покрытия из бумаги, млн усл. кусков 3,2 83,2 31,9 66,2

Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн тонн 0,8 87,5 8,5 95,2

Оливы и мазут нефтяные; дистилляты нефтяные тяжелые, тыс. тонн 13,0 112,1 106 102,3

Пропан и бутан сжиженные, тыс. тонн 26,1 76,5 279 85,6

Кислота серная; олеум, тыс.т H₂SO₄ 58,0 99,5 589 100,9

Бензол, толуол и ксилол чистотой менее 95 мас. %, тыс. тонн 6,6 86,3 66,9 94,4

Спирт этиловый неденатурированный с содержанием спирта не менее 80 об. %, млн дал 0,7 69,2 5,0 80,9

Поливинилхлорид пластифицированный, в смеси с другими веществами, в первичных формах, тыс. тонн 5,6 116,0 54,9 109,1

Пластмассы в первичных формах, тыс. тонн 1,9 96,4 17,0 99,5

Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров, в водной среде, тыс. тонн 6,2 113,8 65,1 98,9

Краски и лаки на основе полиэфиров, акриловых и виниловых полимеров, в неводной среде; растворы, тыс.т 2,9 90,1 42,3 96,9

Мыло, вещества и средства поверхностно-активные органические, используемые как мыло; бумага, вата, войлок, фетр и материалы нетканые, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством, тыс.т 0,7 68,1 7,7 81,7

Средства моющие и чистящие средства, тыс.т 15,0 86,1 146 91,5

Вода туалетная, тыс. дал 2,1 74,7 23,0 90,7

Средства косметические для макияжа или ухода за кожей, тыс. тонн 0,6 84,9 5,3 92,1

Мыло и вещества поверхностно-активные органические в виде брусков, кусков, формованных изделий или в других формах, для туалетных целей, тыс. тонн 1,3 68,8 11,3 68,0

Вещества, поверхностно-активные органические и средства для мытья кожи, с и без мыла, тыс. тонн 1,2 90,1 11,5 95,5

Препараты лекарственные на основе антибиотиков,тонн 107 92,4 915 92,8

Препараты лекарственные на основе гормонов, тонн 11,4 94,9 97,3 86,9

Препараты лекарственные другие, тонн 4,1 96,9 37,1 104,4

Смесь резиновая с углеродной сажей или диоксид кремния невулканизированна, тонн 413 98,2 4258 117,0

Резина невулканизированная и изделия из нее; резина вулканизированная, тонн 147 143,9 1514 104,5

Трубы, трубки и шланги из резины вулканизированной, тонн 183 118,2 1519 112,6

Шланги и рукава из резины вулканизированной (кроме твердой резины) с фитингами, тонн 37,9 105,6 397 74,5

Плиты, листы, пленка, фольга i ленты, из полимеров этилена, неармированные или не были соединены с другими материалами, толщиной 0,125 мм и менее, тыс.т 6,6 109,9 63,0 102,5

Плиты, листы, пленка, фольга i ленты, из полимеров стирола, неармированные или не были соединены с другими материалами, непористые, тыс.т 2,6 132,6 21,6 108,1

Мешки и пакеты из полимеров этилена, тыс. тонн 5,7 112,2 48,3 107,3

Изделия домашнего употребления и изделия для туалетных комнат, из пластмасс (кроме посуды столовой и кухонной; ванн, душей и раковин, биде, унитазов, сидений и крышек для унитазов, бачков смывных и изделий санитарно-технических подобных), тыс. тонн 0,8 107,3 6,5 94,8

Изделия многослойные изолирующие из стекла, тыс. кв. м 210 95,3 1740 99,5

Банки из стекла для консервирования (в 0,5 литровом исчислении), млн штук 15,8 96,3 187 122,2

Бутылки из стекла бесцветного, вместимостью менее 2,5 л для напитков и пищевых продуктов, млн штук 135 114,0 1198 98,3

Плиты и плитки керамические, млн кв. м 4,5 87,9 41,8 92,8

Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн штук условного кирпича 160 89,1 1456 94,8

Цемент, тыс. тонн 944 98,4 7746 98,6

Известь, тыс. тонн 174 94,3 1850 102,3

782,0Б108,блоки и кирпич из цемента, искусственного камня или бетона строительные, млн штук условного кирпича 237 90,0 2233 91,2

Элементы конструкций сборные для жилищного или гражданского строительства из кирпича, бетона или искусственного камня, тыс. куб. м 335 80,8 3166 93,8

Растворы бетонные, готовые к использованию, тыс.т 1,6 93,3 13,6 99,1

Смеси строительные сухие, тыс. тонн 193 103,6 1810 119,4

Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах, млн м.кв. 1,8 39,6 22,1 67,5

Чугун передельный и зеркальный в чушках, болванках или формах первичных других, тыс. тонн 1590 89,4 17055 100,01

Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. тонн 759 104,5 7998 102,2

Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. тонн 482 83,3 5703 102,7

Слитки, формы первичные и полуфабрикаты, другие, из стали нелегированной тыс тонн 360 76,2 4211 96,3

Полуфабрикаты из стали легированной (кроме неиржавнои) плоские, тыс. тонн 106 92,2 1132 110,5

Слитки, формы первичные другие, полуфабрикаты для производства труб бесшовных, из стали легированной (кроме неиржавнои), тыс. тонн 296 77,6 3015 97,6

Слитки, формы первичные и полуфабрикаты, другие, из стали легированной (кроме неиржавнои), тыс. тонн 62,5 83,4 726 106,7

Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные для бурения нефтяных и газовых скважин, бесшовные, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн 5,7 33,3 136 72,2

Трубы, круглого сечения, подвержены горячей обработке, бесшовные, из стали другой, кроме неиржавнои (кроме труб для нефте- и газопроводов, обсадных и труб, используемых для бурения нефтяных и газовых скважин), тыс. тонн 27,2 85,2 331 103,5

Трубы, сварные, круглого сечения, горячего или холодного формования, с внешним диаметром не более 406,4 мм, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн 14,0 94,1 121 89,3

Трубы, сварные, горячего или холодного формования, прямоугольного или квадратного сечения с внешним диаметром не более 406,4 мм, с толщиной стенки не более 2 мм, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн 20,0 98,8 185 116,7

Трубы, сварные, горячего или холодного формования, прямоугольного или квадратного сечения с внешним диаметром не более 406,4 мм, с толщиной стенки более 2 мм, из стали другой, кроме неиржавнои, тыс. тонн 13,0 76,7 135 81,8

Проволока из стали, тыс. тонн 14,1 93,9 153 100,0

Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. тонн 3,5 76,0 36,9 84,4

Оборудование для металлических строительных лесов, опалубок, подпорок или креплений для шахт, в т.ч. шахтные каркасы и надземные конструкции; выдвижные балки облицовочного крепления, трубчатые строительные леса и оборудования подобное из металлов черных, тыс. тонн 5,5 77,0 62,7 101,3

Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. тонн 12,1 125,1 103 124,2

Водосливы, шлюзы, шлюзные ворота, дебаркадеры, пока стационарные, конструкции для морских и речных сооружений другие, из металлов черных; конструкции другие и их части из металлов черных, н.в.д.г., тыс. тонн 13,6 114,2 152 130,1

Радиаторы центрального отопления без электрического подогрева, из черных металлов, тыс. тонн 1990 120,4 12618 101,0

Котлы центрального отопления, тыс. штук 17,0 98,2 133 93,3

Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. тонн 460 55,0 5877 86,5

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости для твердых веществ, из металлов черных вместимостью более 300 л (кроме оснащенных механическим и тепловым оборудованием), тонн 914 103,4 9979 80,7

Схемы печатные, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов, млн. штук 33,5 165,6 287 66,9

Схемы печатные, состоящие только из токопроводящих элементов и контактов (кроме многослойных), млн. штук 51,0 88,1 508 68,1

Схемы пассивные (включая схемы из резисторов и / или конденсаторов, кроме матричных микросхем из резисторов и конденсаторов, млн штук 201 109,0 2299 93,1

Устройства для приема, преобразования и передачи или восстановления голоса, изображений и информации другой (включая устройства для коммутации и маршрутизации), тыс. штук 5,0 35,6 105 69,1

Приборы полупроводниковые, млн штук 244 67,7 2777 112,6

Приборы для измерения физических и химических величин, тыс. штук 11,9 30,0 327 78,4

Аэрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры, тыс. штук 149 89,8 1468 80,9

Счетчики электроэнергии, в том числе калиброванные, тыс. штук 83,0 69,9 918 121,3

Приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления, тыс. штук 391 136,7 5272 254,2

Термостаты, маностаты, инструменты и приборы для регулирования или контроля, автоматические другие, тыс.шт. 11,0 121,5 94,1 107,7

Электродвигатели и генераторы постоянного тока, тыс. штук 2,9 79,0 33,1 72,0

Электродвигатели и генераторы переменного тока, электродвигатели универсальные, тыс. штук 2,5 30,9 51,9 63,1

Трансформаторы электрические, млн штук 1,0 88,7 9,6 83,8

Аппаратура электрическая высоковольтная, тыс. штук 2,4 119,6 21,0 107,1

Выключатели автоматические низковольтные на напряжение не больше 1кВ для силы тока не больше 63А, млн штук 245 191,5 1873 122,6

Реле и контакторы на напряжение больше 60 В, но не больше 1кВ, млн штук 416 105,3 3833 93,7

Панели коммутационные и другие комплекты электрической аппаратуры для коммутации или защиты, напряжение не более 1000 В, тыс. штук 37,6 90,3 352 65,4

Панели коммутационные и другие комплекты электрической аппаратуры для коммутации или защиты, напряжение более 1000 В, штук 781 121,8 8537 149,4

Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска двигателей внутреннего сгорания, тыс. штук 141 65,6 932 61,3

Провод изолированный обмоточный, тыс. тонн 468 111,4 3127 97,5

Проводники электрические на напряжение не более 1000 В, тыс.км 14,2 207,7 112 102,9

Проводники электрические на напряжение более 1000 В, тыс.км 1403 187,3 10815 140,4

Устройства электромонтажные, млн шт. 1,6 111,2 13,3 99,1

Патроны до ламп на напряжение не больше 1кВ, млн штук 0,3 52,9 3,4 65,1

Стиральные машины, тыс. штук 28,5 68,1 245 93,1

Приборы бытовые из металлов черных на газовом топливе (включая обогреватели, топки, печи и камины, радиаторы на газовом и других видах топлива, кроме приборов для подогрева и приготовления пищи), тыс. штук 5,8 73,6 31,2 64,5

Агрегаты гидравлические объемные поршневые с насосами, тыс. штук 2,5 75,3 29,3 89,7

Помпы центробежные для перекачки жидкостей; одноступенчатые, тыс. штук 3,0 166,3 33,6 65,5

Помпы центробежные для перекачки жидкостей; многоступенчатые, тыс. штук 6,9 55,6 105 78,6

Валы трансмиссионные и кривошипы, тыс. т 66,8 113,3 700 38,8

Грузоподъемники и конвейеры пневматические и другой непрерывного действия, для грузов и материалов, шт. 147 54,6 1850 89,2

Оборудование прокатных станов; рольганги для подачи и удаления продукции; опрокидыватели и манипуляторы для слитков , прутков , слябов и т.д., другое оборудование подъемно-транспортное, погрузочное и разгрузочное, шт. 47 97,9 713 136,6

Бухгалтерские машины, контрольно-кассовые аппараты, почтовые маркировочные машины, аппараты билетные и другие аналогичные машины, содержащие счетные устройства, тыс.шт. 0,7 74,9 7,4 60,0

Оборудование холодильное и морозильное промышленное и тепловые насосы, тыс. штук 3,1 56,4 61,4 58,8

Машины и аппараты фильтровальные или очищающие для жидкостей, тыс. штук 15,9 368,5 116 213,3

Оборудование для разделения на жидкую и твердую фазы и очищение, центрифуги, тыс. штук 83 14,2 1804 41,7

Тракторы для сельского и лесного хозяйства, штук 153 73,2 1152 55,6

Плуги отвальные, шт. 178 54,8 1647 79,8

Рыхлители и культиваторы, шт. 256 117,4 2795 111,5

Бороны дисковые, штук 178 79,1 1737 90,0

Сеялки, шт. 231 65,8 2570 88,9

Деревообрабатывающие станки, штук 48 141,2 611 87,2

Конвертеры и машины литейные, изложницы и ковши, используемые в металлургии и в литейном производстве, штук 354 1863,2 2958 2026,0

Валки к прокатным станам, шт. 436 84,3 5060 85,7

Машины для сортировки, размельчения, смешивания и подобных видов обработки грунта, камня, руд и веществ минеральных других, штук 87 113,0 1319 146,4

Бетономешалки, штук 497 130,1 5660 104,3

Оборудование промышленное для переработки мяса или птицы, штук 807 85,5 8111 101,2

Средства автотранспортные для перевозки 10 и более человек, штук 99 125,3 809 106,9

Грузовые автомобили, штук 430 107,5 3675 82,6

Прицепы и полуприцепы автомобильные, тыс. штук 1,4 65,1 16,0 73,7

Кузова для прицепов, полуприцепов и средств транспортных других, не оснащенных двигателями, штук 170 414,6 2475 153,5

Вагоны грузовые и вагоны-платформы, железнодорожные или трамвайные, несамоходные, шт. 762 74,5 9341 100,5

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Электроэнергия, млрд кВт-часов 12,1 93,3 124,4 96,7

- тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали 5,0 106,9 48,7 101,3

- атомные электростанции 6,5 87,0 67,1 98,1

- гидроэлектростанции 0,5 74,9 6,6 62,2

- электростанции ветровые 0,1 57,1 1,1 120,2