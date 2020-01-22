Промпроизводство в 2019 обвалилось почти на 2%

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,8% по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В декабре 2019 года промышленное производство сократилось на 7,7% (не скорректированных на эффект календарных дней), и на 8,3% (скорректированных) по сравнению с декабрем 2018 года.

При этом в декабре 2019 года промпроизводство сократилось на 1,7% (не скорректированных на эффект календарных дней) и на 1,1% (скорректированных) по сравнению с ноябрем 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, производство основной продукции обвалилось на 5% в октябре.

Также по данным Ukraine Economic Outlook, если НБУ девальвирует гривню до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020.

А совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в ноябре увеличился на 1,2% или на 0,99 млрд долларов до 82,83 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.