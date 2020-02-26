Долар на міжбанку подорожчав: курс гривні на сьогодні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після після зниження у вівторок на 6 коп. у середу знизився на 4 коп. до 24,59 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,63-24,65 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися до 24,60-24,63 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,58-24,60 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,58% з 23,74 UAH/USD до 24,59 UAH/USD.

Зазначимо, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 25 лютого на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 лютого, на 12,81 коп. до 24,6558 UAH/USD.