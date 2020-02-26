підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 лютого 2020, середа, 17:00 16
Фінанси 2020-02-26T18:30:03+02:00
Українські Новини
Долар на міжбанку подорожчав: курс гривні на сьогодні

Долар на міжбанку подорожчав: курс гривні на сьогодні

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, Міжбанк
Гривні. Фото: pixabay
Гривні. Фото: pixabay

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після після зниження у вівторок на 6 коп. у середу знизився на 4 коп. до 24,59 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,63-24,65 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися до 24,60-24,63 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,58-24,60 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 3,58% з 23,74 UAH/USD до 24,59 UAH/USD.

Зазначимо, в 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у середу курс продажу готівкового долара підвищився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 25 лютого на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 27 лютого, на 12,81 коп. до 24,6558 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют курс долара курс гривні Міжбанк

Долар і євро подорожчали: курс валют в обмінниках ...
Долар на міжбанку подорожчав: учасники ринку розпо...
НБУ обвалив гривню: офіційний курс нацвалюти на че...
Гривня на міжбанку "просіла" на початку тижня...
У кожній області визначили по дві опорні бази для прийому хворих коронавірусом
Арештували майно екс-першого заступника міністра юстиції Бернацької
Новини
ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна 18:12
Промвиробництво знову скоротилось на 5% у січні 18:11
В Італії коронавірус забрав життя вже 12 осіб 17:46
Записку про коронавірус підсунули під двері: туристи в готелі на Тенеріфе розповіли про ізоляцію 17:42
Нацполіція повідомила про підозру кримським суддям-перебіжчикам 17:33
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
більше новин
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі 18:51 Інфографіка
Тетяна Чорновіл. Фото: kievpravda.com
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру 10:39 Доповнено
більше новин
У Львівській області через коронавірус скасують всі масштабні заходи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok