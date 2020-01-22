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22 січня 2020, середа, 16:33 28
Президент 2020-01-22T18:15:02+02:00
Українські Новини
Богдан заробляє більше, ніж Зеленський: яка зарплата у глави Офісу Президента

Богдан заробляє більше, ніж Зеленський: яка зарплата у глави Офісу Президента

Ярина Вацяк
Офіс президента, зарплата чиновників, зарплата Зеленського, зарплата Богдана
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua

Заробітна плата керівника Офісу Президента Андрія Богдана за 2019 рік становила 218,7 тис. гривень. При цьому у листопаді Богдан зарплату не отримував.

Про це йдеться у відповіді Державного управління справами на запит Українських Новин.

"Загальна сума нарахованої заробітної плати керівника Офісу Президента України Богдану А. І. у 2019 році становить 218 747 гривень, з яких сплачено податки та збори в сумі 42 656 гривень", - йдеться у відповіді.

Він був призначений главою Адміністрації Президента на наступний день після інавгурації Володимира Зеленського - 21 травня, а 25 червня був переведений в Офіс Президента.

Водночас зарплату Богдан почав отримувати тільки в серпні, а три місяці голова Офісу Президента працював безкоштовно.

За серпень йому було нараховано 39 874 гривні зарплати за вересень - 43 184 гривні, жовтень - 39 258 гривень, листопад - 46 022 гривні, грудень - 50 409 гривень.

При цьому в листопаді його зарплата була депонірована – нараховано, але не виплачено.

Чи забрав він її в грудні, у відповіді не уточнюється.

Так звана "тринадцята зарплата" за підсумками року Богдану не нараховувалася.

"Виплата річної премії (винагороди за результатами роботи) керівника Офісу Президента України в 2019 році не передбачено", - йдеться у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Зеленського за 2019 рік стнановила 209 тис. гривень.

У вересні Богдану і керівництву Офісу Президента почали виплачувати зарплату.

Тим часом, Кабмін оприлюднив зарплати членів уряду.

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