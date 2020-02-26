Завтра в Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження

Погода в Україні погіршиться завтра, 27 лютого, очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відповідно з прогнозом українських синоптиків, завтра у південних і східних областях України очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду. У зв'язку з негодою був оголошений перший рівень небезпеки.

Також вчора через прийшов з Німеччини циклону "Юлія", який приніс в Україну сильний вітер, погода в Україні 25 лютого погіршилася. По всій території, крім північних областей, було оголошено штормове попередження.

В результаті негоди 24 лютого постраждали практично всі області. В Одесі через вітер загинула жінка, а в Миколаєві через сильний вітер обрушилася частина пішохідного мосту через Інгул.