підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.15 26.67
˟
26 лютого 2020, середа, 16:40 8
Суспільство 2020-02-26T17:15:02+02:00
Українські Новини
Завтра в Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження

Завтра в Україні погіршиться погода: оголошено штормове попередження

Ольга Фандорина
пориви вітру, дснс, Штормовий вітер, штормове попередження
Ураган, вітер. Фото: Gismeteo
Ураган, вітер. Фото: Gismeteo

Погода в Україні погіршиться завтра, 27 лютого, очікуються сильні пориви вітру. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відповідно з прогнозом українських синоптиків, завтра у південних і східних областях України очікуються пориви вітру 15-20 метрів в секунду. У зв'язку з негодою був оголошений перший рівень небезпеки.

Також вчора через прийшов з Німеччини циклону "Юлія", який приніс в Україну сильний вітер, погода в Україні 25 лютого погіршилася. По всій території, крім північних областей, було оголошено штормове попередження.

В результаті негоди 24 лютого постраждали практично всі області. В Одесі через вітер загинула жінка, а в Миколаєві через сильний вітер обрушилася частина пішохідного мосту через Інгул.

Більше новин про: пориви вітру дснс Штормовий вітер штормове попередження

Українців попередили про високу сніголавинну небез...
Сильний вітер, дощі та мокрий сніг. Рятувальники п...
Аеропорт "Херсон" закрили через негоду...
Крижаний дощ, пориви вітру та хуртовини: на Україн...
У кожній області визначили по дві опорні бази для прийому хворих коронавірусом
Арештували майно екс-першого заступника міністра юстиції Бернацької
Новини
ДБР відкрило справу про можливе втручання Байдена в діяльність Шокіна 18:12
Промвиробництво знову скоротилось на 5% у січні 18:11
В Італії коронавірус забрав життя вже 12 осіб 17:46
Записку про коронавірус підсунули під двері: туристи в готелі на Тенеріфе розповіли про ізоляцію 17:42
Нацполіція повідомила про підозру кримським суддям-перебіжчикам 17:33
більше новин
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
Україна програє конкуренцію в Європі за вартістю ліцензій за умови легалізації грального бізнесу, - експерти 16:48
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
більше новин
В Київ з "коронавірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян 14:02
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини 17:44
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
За пів року президентства недовіра до Зеленського зросла практично вдвічі 18:51 Інфографіка
Тетяна Чорновіл. Фото: kievpravda.com
Відібрала в журналіста телефон: ДБР повідомило екс-депутату Ради Чорновол про підозру 10:39 Доповнено
більше новин
У Львівській області через коронавірус скасують всі масштабні заходи
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok