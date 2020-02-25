В Украине объявили штормовое предупреждение с сильным ветром и дождями

Из-за пришедшего из Германии циклона "Юлия", который принес в Украину сильный ветер, погода в Украине 25 февраля ухудшилась. По всей территории, кроме северных областей, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

"По сообщению Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Погода в Украине 25 февраля. Скриншот: Гисметео

Также в пресс-службе "Укравтодора" сообщают, что по состоянию на 6 утра местами небольшой снег в Закарпатской и Львовской, снег с дождем в Черкасской и Луганской, дожди в Волынской, Запорожской и Донецкой областях, на остальной территории без осадков.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое, в Закарпатской области местами заснеженное, в Хмельницкой и Киевской областях местами гололедица.

Ситуация на дорогах в Украине. Скриншот: Гисметео

В результате прохождения активного циклона за прошедшие сутки (24.02), что сопровождалось выпадением снега (до 10 см) в северных и северо-восточных областях, на дорогах государственного значения выполняются работы по очистке покрытия от снега, проводится обработка противогололедными материалами.

Как сообщали Українські Новини, в результате непогоды 24 февраля пострадали практически все области. В Одессе из-за ветра погибла женщина, а в Николаеве из-за сильного ветра обрушилась часть пешеходного моста через Ингул.Сильный