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24 февраля 2020, понедельник, 20:45 55
Общество 2020-02-24T20:45:42+02:00
Українські Новини
В Николаеве из-за сильного ветра обрушилась часть пешеходного моста через Ингул

В Николаеве из-за сильного ветра обрушилась часть пешеходного моста через Ингул

Валерия Драгомирова
Ветер, Николаев, Пешеходный мост, Ингул

Часть пешеходного моста через реку Ингул обрушилась в понедельник из-за непогоды в Николаеве.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Николаевской области.

Сообщается, что обрушилась одна из секций моста у берега.

Предварительно, мост обрушился из-за сильных порывов ветра. Пострадавших нет.

Подход к мосту со стороны Набережной оградили лентой.

Как сообщали Українськi Новини, из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество

Кроме того, спасатели рассказали о последствиях циклона "Юлия" в Украине.

Один человек погиб и два человека травмированы, частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях.

Также Киев с утра заметало снегом. Город стоял в пробках, а таксисты в три раза подняли цены. 

Кроме того, в Одессе из-за непогоды обесточены 145 населенных пунктов. В результате сильного ветра сорвало кровли на 16 объектах.

Всего от ГосЧС привлечено 11 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.

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