В Николаеве из-за сильного ветра обрушилась часть пешеходного моста через Ингул

Часть пешеходного моста через реку Ингул обрушилась в понедельник из-за непогоды в Николаеве.Об этом Українським Новинам сообщил представитель управления Национальной полиции в Николаевской области.Сообщается, что обрушилась одна из секций моста у берега.Предварительно, мост обрушился из-за сильных порывов ветра. Пострадавших нет.Подход к мосту со стороны Набережной оградили лентой. Как сообщали Українськi Новини, из-за ухудшения погоды в семи областях Украины отключили электричество. Кроме того, спасатели рассказали о последствиях циклона "Юлия" в Украине. Один человек погиб и два человека травмированы, частично повреждены кровли 17 частных жилых домов и 19 объектов социально-бытовой сферы в 6 областях.Также Киев с утра заметало снегом. Город стоял в пробках, а таксисты в три раза подняли цены. Кроме того, в Одессе из-за непогоды обесточены 145 населенных пунктов. В результате сильного ветра сорвало кровли на 16 объектах. Всего от ГосЧС привлечено 11 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.