Арештували майно екс-першого заступника міністра юстиції Бернацької

Вищий антикорупційний суд заарештував майно колишнього першого заступника міністра юстиції Наталії Бернацької (Севостьянової), в той час, як їй залишили в силі заставу 7 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"На її майно накладено арешт", - сказав він.

Співрозмовник не уточнив, яке майно Бернацької заарештовано, але додав, що це в тому числі нерухомість, а також речі, які були вилучені при обшуку у неї вдома.

Адвокат Бернацької Євген Солодко повідомив Українським Новинам, що захист розглядає питання оскарження арешту її майна.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Бернацька внесла заставу 7 млн гривень.

Як раніше повідомлялося, що Бернацька, а також фігурант справи - колишній депутат Верховної Ради Георгій Логвинський ("Народний фронт") виїхали з України, НАБУ підозрює екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна в розтраті майна.