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26 лютого 2020, середа, 16:03 28
Судова влада 2020-02-26T18:30:05+02:00
Українські Новини
Арештували майно екс-першого заступника міністра юстиції Бернацької

Арештували майно екс-першого заступника міністра юстиції Бернацької

Жора Шокин
Наталія Бернацька, Арешт майна, Мінюст України, привласнення державних коштів, Георгій Логвинський, Нерухомість
Наталія Бернацька Фото: РБК-Україна
Наталія Бернацька Фото: РБК-Україна

Вищий антикорупційний суд заарештував майно колишнього першого заступника міністра юстиції Наталії Бернацької (Севостьянової), в той час, як їй залишили в силі заставу 7 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"На її майно накладено арешт", - сказав він.

Співрозмовник не уточнив, яке майно Бернацької заарештовано, але додав, що це в тому числі нерухомість, а також речі, які були вилучені при обшуку у неї вдома.

Адвокат Бернацької Євген Солодко повідомив Українським Новинам, що захист розглядає питання оскарження арешту її майна.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Бернацька внесла заставу 7 млн гривень.

Як раніше повідомлялося, що Бернацька, а також фігурант справи - колишній депутат Верховної Ради Георгій Логвинський ("Народний фронт") виїхали з України, НАБУ підозрює екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна в розтраті майна.

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Арештували майно екс-першого заступника міністра юстиції Бернацької
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