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07 лютого 2020, пʼятниця, 15:14 9
Судова влада 2020-02-07T16:00:56+02:00
Українські Новини
Експерший заступник міністра юстиції Бернацька внесла заставу 7 млн гривень

Експерший заступник міністра юстиції Бернацька внесла заставу 7 млн гривень

Ярина Вацяк
мінюст, застава, сізо, Наталія Бернацька
Бернацька facebook.com/sevostianova
Бернацька facebook.com/sevostianova

Колишній перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька внесла заставу 7 млн гривень.

Про це Українським Новинам повідомив її адвокат Євген Солодко.

"Так (внесли заставу)", - сказав він.

За його словами, також Бернацька здала паспорт для виїзду за кордон.

Інших подробиць він не повідомив.

Як повідомляли Українські Новини, Вищий антикорупційний суд призначив колишньому першому заступнику міністра юстиції Наталії Бернацькій (Севостьяновій) заставу у сумі 7 млн гривень. Також Бернацькій забороняється спілкуватися з певним колом осіб, які фігурують у справі. Крім того, суд наклав на підозрювану низку зобов'язань, у тому числі здати паспорти.

Раніше повідомлялося, що Бернацька, а також фігурант справи - колишній депутат Верховної Ради Георгій Логвинський ("Народний фронт") виїхали з України. За його словами, як тільки Бернацька повернеться назад в Україну, то їй особисто буде вручено повідомлення про підозру.

В 2018 році перший заступник міністра юстиції Наталія Бернацька взяла участь у монументальному фотопроекті - календарі на 2018 "Велична доба української жінки".

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