НАБУ підозрює екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна в розтраті майна

Національне антикорупційне бюро підозрює колишнього представника Президента в Криму, екс-урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна в розтраті майна. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні САП і НАБУ спробували вручити мені підозру за ст. 191 КК через мою діяльність на посаді урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. Така цікава процесуальна діяльність у нинішніх політичних умовах мене жодним чином не дивує. Обрана для цього замовниками цього шоу дата Дня Злуки також красномовна", - написав він.

Таким чином, Бабін підозрюється у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Бабін заявив, що розцінює це підозру як найвище визнання його діяльності в 2014-2020 роках з протидії агресорові.

Скріншот посади Бориса Бабіна на сторінці Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора повідомив заступнику одного з департаментів Харківської міської ради про підозру в розтраті майна на суму майже 1,9 млн гривень.