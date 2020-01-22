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22 січня 2020, середа, 18:09 6
Силові структури 2020-01-22T18:17:15+02:00
Українські Новини
НАБУ підозрює екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна в розтраті майна

НАБУ підозрює екс-уповноваженого у справах ЄСПЛ Бабіна в розтраті майна

Елена Новикова
ЄСПЛ, Борис Бабін, НАБУ, Розтрата
Бабін Борис. Фото: qha.com.ua
Бабін Борис. Фото: qha.com.ua

Національне антикорупційне бюро підозрює колишнього представника Президента в Криму, екс-урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Бориса Бабіна в розтраті майна. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні САП і НАБУ спробували вручити мені підозру за ст. 191 КК через мою діяльність на посаді урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ. Така цікава процесуальна діяльність у нинішніх політичних умовах мене жодним чином не дивує. Обрана для цього замовниками цього шоу дата Дня Злуки також красномовна", - написав він.

Таким чином, Бабін підозрюється у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем.

Бабін заявив, що розцінює це підозру як найвище визнання його діяльності в 2014-2020 роках з протидії агресорові.

Скріншот посади Бориса Бабіна на сторінці FacebookСкріншот посади Бориса Бабіна на сторінці Facebook

Як повідомляли Українські Новини, Офіс генпрокурора повідомив заступнику одного з департаментів Харківської міської ради про підозру в розтраті майна на суму майже 1,9 млн гривень.

 

 

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