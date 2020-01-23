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23 января 2020, четверг, 14:47 423
Внешняя политика 2020-01-23T14:48:46+02:00
Українські Новини
Подозреваемая и фигурант в деле о присвоении 54 млн гривен сбежали из Украины

Подозреваемая и фигурант в деле о присвоении 54 млн гривен сбежали из Украины

Таня Войтюк
НАБУ, Георгий Логвинский, Генпрокуратура, Виктор Чумак
Местонахождение виновных остается неизвестным. Фото: pixabay
Местонахождение виновных остается неизвестным. Фото: pixabay

Подозреваемая в присвоении 54 млн гривен бывший первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая (Севостьянова), а также фигурант дела - бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский ("Народный фронт") выехали из Украины.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бернацкой на данный момент нет в стране. Логвинский давно выехал", - сказал он.

По его словам, как только Бернацкая вернется обратно в Украину, то ей лично будет вручено сообщение о подозрении.

В какой стране находятся эти фигуранты собеседник не сообщил. О подозрении Логвинскому пока не сообщали, а само подозрение находится на подписи у заместителя генпрокурора Виктора Чумака.

Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора сообщил заместителю одного из департаментов Харьковского городского совета о подозрении в растрате имущества на сумму почти 1,9 млн гривен.

Также Национальное антикоррупционное бюро подозревает экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина в растрате имущества. Также НАБУ сообщило экс-уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину, экс-первому замминистра юстиции и еще 4 лицам о подозрении в присвоении 54 млн гривен.

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