Подозреваемая и фигурант в деле о присвоении 54 млн гривен сбежали из Украины

Подозреваемая в присвоении 54 млн гривен бывший первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая (Севостьянова), а также фигурант дела - бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский ("Народный фронт") выехали из Украины. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах. "Бернацкой на данный момент нет в стране. Логвинский давно выехал", - сказал он. По его словам, как только Бернацкая вернется обратно в Украину, то ей лично будет вручено сообщение о подозрении. В какой стране находятся эти фигуранты собеседник не сообщил. О подозрении Логвинскому пока не сообщали, а само подозрение находится на подписи у заместителя генпрокурора Виктора Чумака. Как сообщали Українськi Новини, Офис генпрокурора сообщил заместителю одного из департаментов Харьковского городского совета о подозрении в растрате имущества на сумму почти 1,9 млн гривен. Также Национальное антикоррупционное бюро подозревает экс-уполномоченного по делам ЕСПЧ Бабина в растрате имущества. Также НАБУ сообщило экс-уполномоченному по делам ЕСПЧ Бабину, экс-первому замминистра юстиции и еще 4 лицам о подозрении в присвоении 54 млн гривен.