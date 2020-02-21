Суд оставил в силе залог 7 млн гривен экс-первому замминистра юстиции Бернацкой

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде залога в размере 7 млн ​​гривен бывшему первому заместителю министра юстиции Наталье Бернацкой (Севостьяновой), внесенный 4 февраля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

Апелляционная палата суда рассмотрела апелляционные жалобы защитников подозреваемого на постановление следственного судьи от 4 февраля, которым Бернацкой была избрана мера пресечения в виде залога в 7 млн гривен.

По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила отказать защите в удовлетворении апелляционных жалоб и оставить в силе решение следственного судьи.

Как сообщали Українськi Новини, 23 января НАБУ сообщило экс-уполномоченному по делам ЕСПЧ Борису Бабину, экс-первому замминистра юстиции Бернацкой и еще 4 лицам о подозрении в присвоении 54 млн гривен.

Раньше сообщалось, что Бернацкая, а также фигурант дела - бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский ("Народный фронт") выехали из Украины.