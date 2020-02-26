У Греції зафіксували перший випадок коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я Греції в середу підтвердило перший випадок коронавірусу в країні. Про це пише Reuters.

Зараженою виявилася 38-річна гречанка, яка приїхала з північної Італії, розповідає представник Міністерства охорони здоров'я.



Як повідомляли Українські Новини, від ускладнень, викликаних китайським коронавірусом COVID-19, померли 2762 людини. Завершили лікування і були виписані з лікарень 30 тисяч осіб. В усьому світі кількість хворих становить 81002. Напередодні їх кількість становила 80 146 осіб.



Крім того, у США готують вакцину від коронавірусу до випробувань на людях. Перші зразки вакцини спрямовані фахівцям Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NІAІ).



Також на проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2020 може вплинути спалах коронавірусу в Італії, однієї з 12 приймаючих країн.

Тим часом спалах коронавірусу змусила китайців закуповуватися презервативами, килимками для йоги і книгами. Продажі автомобілів і смартфонів падають, але попит на товари для здоров'я, розваг та косметики стрімко зростає.