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26 лютого 2020, середа, 14:43 10
Європа 2020-02-26T15:30:03+02:00
Українські Новини
У Греції зафіксували перший випадок коронавірусу

У Греції зафіксували перший випадок коронавірусу

Валерия Драгомирова
зараження, Коронавірус, Греція, Коронавірус в Греції
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Міністерство охорони здоров'я Греції в середу підтвердило перший випадок коронавірусу в країні. Про це пише Reuters.

Зараженою виявилася 38-річна гречанка, яка приїхала з північної Італії, розповідає представник Міністерства охорони здоров'я. 


Як повідомляли Українські Новини, від ускладнень, викликаних китайським коронавірусом COVID-19, померли 2762 людини. Завершили лікування і були виписані з лікарень 30 тисяч осіб. В усьому світі кількість хворих становить 81002. Напередодні їх кількість становила 80 146 осіб.

Крім того, у США готують вакцину від коронавірусу до випробувань на людях. Перші зразки вакцини спрямовані фахівцям Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NІAІ).

Також на проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2020 може вплинути спалах коронавірусу в Італії, однієї з 12 приймаючих країн.

Тим часом спалах коронавірусу змусила китайців закуповуватися презервативами, килимками для йоги і книгами. Продажі автомобілів і смартфонів падають, але попит на товари для здоров'я, розваг та косметики стрімко зростає.

 

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