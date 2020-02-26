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26 февраля 2020, среда, 09:18 157
Азия 2020-02-26T09:43:21+02:00
Українські Новини
Вспышка коронавируса заставила китайцев закупаться презервативами, ковриками для йоги и книгами

Вспышка коронавируса заставила китайцев закупаться презервативами, ковриками для йоги и книгами

Валерия Драгомирова
Эпидемия коронавируса, Презервативы, Книги, Коронавирус, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab
Коронавирус. Фото: Twitter/@thevikaslohchab

Поскольку эпидемия коронавируса заставляет сотни миллионов китайцев оставаться дома, они закупаются в Интернете ковриками для йоги, книгами и презервативами. Об этом пишет Reuters.


Многие торговые центры и магазины по-прежнему закрыты, продажи автомобилей и смартфонов падают, но спрос на товары для здоровья, развлечений и косметики стремительно растет.

Продажи ковриков для йоги выросли на 250% за две недели в феврале по сравнению с этим периодом годом ранее, продажи книг подскочили на 60%.

Из-за правила носить маски в публичном месте зафиксирован резкий рост продаж теней для век и губной помады.

"У людей сейчас много времени, и им скучно дома", - сказал Лу Чженванг, генеральный директор Wanqing Consulting из Шанхая.

Кроме того, презервативы вошли в десятку самых продаваемых товаров на отдельных сайтах.

В Южной Корее, где наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом, заказы на товары, связанные со здоровьем, такие как красный женьшень, пробиотики и витамины, выросли на 143% в течение первых 20 дней февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Как сообщали Українські Новини, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса

Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии.

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