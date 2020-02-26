Вспышка коронавируса заставила китайцев закупаться презервативами, ковриками для йоги и книгами

Поскольку эпидемия коронавируса заставляет сотни миллионов китайцев оставаться дома, они закупаются в Интернете ковриками для йоги, книгами и презервативами. Об этом пишет Reuters.



Многие торговые центры и магазины по-прежнему закрыты, продажи автомобилей и смартфонов падают, но спрос на товары для здоровья, развлечений и косметики стремительно растет.



Продажи ковриков для йоги выросли на 250% за две недели в феврале по сравнению с этим периодом годом ранее, продажи книг подскочили на 60%.



Из-за правила носить маски в публичном месте зафиксирован резкий рост продаж теней для век и губной помады.



"У людей сейчас много времени, и им скучно дома", - сказал Лу Чженванг, генеральный директор Wanqing Consulting из Шанхая.



Кроме того, презервативы вошли в десятку самых продаваемых товаров на отдельных сайтах.



В Южной Корее, где наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом, заказы на товары, связанные со здоровьем, такие как красный женьшень, пробиотики и витамины, выросли на 143% в течение первых 20 дней февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Как сообщали Українські Новини, в Хорватии и Австрии подтвердили первые случаи коронавируса.

Также первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Румынии.