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26 лютого 2020, середа, 12:02 17
Президент 2020-02-26T14:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком

Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком

Таня Войтюк
Володимир Зеленський, Олігарх, Сергій Тігіпко
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

На тлі чуток про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та призначення на його місце Сергія Тігіпка, президент України Володимир Зеленський підтвердив факт зустрічі з українським олігархом.

Про це президент повідомив журналістам після форуму Age of Crimea 2020, а відповідне відео в Twitter опублікувала журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур.

"Я дійсно з багатьма людьми зараз веду співбесіди. І з паном Тігіпком я також зустрічався. Це правда", - сказав Володимир Зеленський у відповідь на питання, чи правда, що він веде переговори з Тігіпком щодо посади в уряді.

Згідно з Конституцією України, прем'єр-міністр призначається на посаду Верховною Радою. Подання про призначення прем'єра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у парламенті.

Як повідомляли Українські Новини, на форумі Володимир Зеленський оголосив 26 лютого Днем кримського опору російської окупації. Також він запевнив, що телеканал ATR буде продовжувати мовлення з держпідтримкою.

Нагадаємо, за результатами соцопитування, тільки 6% українців підтримують діяльність Гончарука та Кабміну.

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