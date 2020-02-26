Зеленський підтвердив, що зустрічався з Тігіпком

На тлі чуток про можливу відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука та призначення на його місце Сергія Тігіпка, президент України Володимир Зеленський підтвердив факт зустрічі з українським олігархом.

Про це президент повідомив журналістам після форуму Age of Crimea 2020, а відповідне відео в Twitter опублікувала журналістка "Радіо Свобода" Власта Лазур.

"Я дійсно з багатьма людьми зараз веду співбесіди. І з паном Тігіпком я також зустрічався. Це правда", - сказав Володимир Зеленський у відповідь на питання, чи правда, що він веде переговори з Тігіпком щодо посади в уряді.

Зеленський: я дійсно зустрічався з Тігіпко pic.twitter.com/W9aHlueMuJ — Радіо Свобода (@radiosvoboda) February 26, 2020

Згідно з Конституцією України, прем'єр-міністр призначається на посаду Верховною Радою. Подання про призначення прем'єра президент вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у парламенті.

Як повідомляли Українські Новини, на форумі Володимир Зеленський оголосив 26 лютого Днем кримського опору російської окупації. Також він запевнив, що телеканал ATR буде продовжувати мовлення з держпідтримкою.

Нагадаємо, за результатами соцопитування, тільки 6% українців підтримують діяльність Гончарука та Кабміну.