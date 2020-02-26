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26 февраля 2020, среда, 11:54 9
СМИ 2020-02-26T11:55:26+02:00
Українські Новини
Телеканал ATR продолжит вещание с господдержкой, - Зеленский

Телеканал ATR продолжит вещание с господдержкой, - Зеленский

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Господдержка, Вещание, Телеканал ATR
Зеленский. Скриншот: видео/Офис президента
Зеленский. Скриншот: видео/Офис президента

Президент Владимир Зеленский заверил, что телеканал ATR обязательно продолжит вещание и не будет лишен государственной поддержки.

Он этом он сообщил в ходе форума "Время Крыма", передают Українськi Новини.

"Очень важно обеспечить вещание на Крым. Людям там необходим источник объективной информации о современной Украине. Хочу заверить, что телеканал ATR продолжит свое вещание. Никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос будет разрешен в ближайшее время", - сказал он.

Телеканал с 2016 года финансируется из госбюджета, однако в начале 2020 финподдержка была приостановлена. 

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский объявил 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации.

По словам президента, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля. 


Тем временем Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма. По данным СМИ, лидер США объяснил свое решение тем, что Россия, ее действия и политика, и в дальнейшем несут угрозу национальной безопасности и внешней политике Штатов.

 

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