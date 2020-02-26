Зеленский объявил 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации

Президент Владимир Зеленский намерен объявить 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации.

Об этом он сказал в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020", передают Українськi Новини.

"Дамы и господа, в этот день ровно 6 лет назад в Симферополе состоялся самый большой митинг в поддержку целостности и единства нашего государства. Чествуя мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сказал Зеленский.

По словам Президента, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что США могли бы повлиять на вопрос начала обсуждения и разрешения вопроса возвращения Россией Украине аннексированного Крыма.



Также сегодня День освобождения Кувейта и День Ходжалинского геноцида и национального траура в Азербайджане.



Ранее в Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском" и других форматах.



Тем временем Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма.