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26 февраля 2020, среда, 11:38 37
Президент 2020-02-26T11:47:02+02:00
Українські Новини
Зеленский объявил 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации

Зеленский объявил 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, 26 февраля, Крым, День крымского сопротивления
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский намерен объявить 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации.

Об этом он сказал в ходе форума "Age of Crimea Forum 2020", передают Українськi Новини.

"Дамы и господа, в этот день ровно 6 лет назад в Симферополе состоялся самый большой митинг в поддержку целостности и единства нашего государства. Чествуя мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сказал Зеленский.

По словам Президента, этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что США могли бы повлиять на вопрос начала обсуждения и разрешения вопроса возвращения Россией Украине аннексированного Крыма.


Также сегодня День освобождения Кувейта и День Ходжалинского геноцида и национального траура в Азербайджане.

Ранее в Кремле отказались обсуждать Крым в "нормандском" и других форматах.

Тем временем Трамп на год продлил санкции против России из-за аннексии Крыма. 

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