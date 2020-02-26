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26 лютого 2020, середа, 11:57 17
Фінанси 2020-02-26T14:00:04+02:00
Українські Новини
Рубль здорожчав в обмінниках Києва в середу

Рубль здорожчав в обмінниках Києва в середу

Надежда Комендантова
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Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

У середу, 26 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля у вівторок, 25 лютого, впав на 5 копійок і становить 3,41 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом середній курс продажу виріс на 2 копійки до 3,87 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва 26 лютого:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,41 3,87
Максимальний 3,75 4,00
Мінімальний 2,50 3,74

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 6 копійок до 24,55 UAH/USD/

Також Національний банк України з 25 лютого ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Вони поступово замінять банкноти старого зразка.

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 лютого на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.

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