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26 лютого 2020, середа, 11:45 10
Президент 2020-02-26T14:00:04+02:00
Українські Новини
Зеленський оголосив 26 лютого Днем кримського опору російській окупації

Зеленський оголосив 26 лютого Днем кримського опору російській окупації

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, 26 лютого, День кримського опору
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента
Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський має намір оголосити 26 лютого Днем кримського опору російській окупації.

Про це він сказав в ході форуму "Age of Crimea Forum 2020", передають Українські Новини.

"Пані та панове, в цей день рівно 6 років тому в Сімферополі відбувся найбільший мітинг в підтримку цілісності і єдності нашої держави. Вшановуючи мужність і героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указ про День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - сказав Зеленський.

За словами Президента, цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський вважає, що США могли б вплинути на питання початку обговорення й вирішення питання повернення Росією Україні анексованого Криму.


Також сьогодні День визволення Кувейту і День Ходжалінського геноциду та національного трауру в Азербайджані.

Раніше у Кремлі відмовилися обговорювати Крим, в "нормандському" та інших форматах.

Тим часом Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму.

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