Зеленський оголосив 26 лютого Днем кримського опору російській окупації

Президент Володимир Зеленський має намір оголосити 26 лютого Днем кримського опору російській окупації.

Про це він сказав в ході форуму "Age of Crimea Forum 2020", передають Українські Новини.

"Пані та панове, в цей день рівно 6 років тому в Сімферополі відбувся найбільший мітинг в підтримку цілісності і єдності нашої держави. Вшановуючи мужність і героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указ про День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - сказав Зеленський.

За словами Президента, цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого.