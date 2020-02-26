Зеленський оголосив 26 лютого Днем кримського опору російській окупації

Президент Володимир Зеленський має намір оголосити 26 лютого Днем кримського опору російській окупації. Про це він сказав в ході форуму "Age of Crimea Forum 2020", передають Українські Новини. "Пані та панове, в цей день рівно 6 років тому в Сімферополі відбувся найбільший мітинг в підтримку цілісності і єдності нашої держави. Вшановуючи мужність і героїзм усіх учасників мітингу, сьогодні мною підписується указ про День опору окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - сказав Зеленський. За словами Президента, цей день буде відзначатися щорічно 26 лютого. Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський вважає, що США могли б вплинути на питання початку обговорення й вирішення питання повернення Росією Україні анексованого Криму.Також сьогодні День визволення Кувейту і День Ходжалінського геноциду та національного трауру в Азербайджані.Раніше у Кремлі відмовилися обговорювати Крим, в "нормандському" та інших форматах.Тим часом Трамп на рік продовжив санкції проти Росії через анексію Криму.