Долар і євро подорожчали: курс валют в обмінниках 26 лютого

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 25 лютого на 5,19 коп. до 24,5943 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 3,38 коп. до 24,3314 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 6,51 коп. до 26,3291 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 8,10 до 26,7266 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 24,3314 24,5943 26,3291 26,7266 3,40 3,87 Максимальний 24,4200 25,0000 26,5000 26,9500 3,74 5,00 Мінімальний 24,0000 24,4500 26,0000 26,5300 2,30 3,73

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 6 копійок до 24,55 UAH/USD/

Також Національний банк України з 25 лютого ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Вони поступово замінять банкноти старого зразка.

У вівторок, 25 лютого, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 24 лютого, підвищився на 1 копійку і становить 3,46 грн за 10 рублів.