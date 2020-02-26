Курс НБУ на середу: гривня продовжує падати

В той час, як долар і євро дорожчають в обмінниках Києва, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 лютого, на 3,12% до 24,5307 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 лютого, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 31,8126 1 долар США 24,5307 1 швейцарський франк 25,0825 10 ієн 2,2185 10 російських рублів 3,7540 1 євро 26,6035

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 6 копійок до 24,55 UAH/USD.

Також Національний банк України з 25 лютого ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Вони поступово замінять банкноти старого зразка.

Раніше повідомлялося про те, що член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і керівник відділу аналітики ГК Forex Андрій Шевчишин розповіли про те, чи варто чекати різких стрибків долара на цьому тижні.