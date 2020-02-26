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26 лютого 2020, середа, 06:10 14
Фінанси 2020-02-26T09:00:03+02:00
Українські Новини
Курс НБУ на середу: гривня продовжує падати

Курс НБУ на середу: гривня продовжує падати

Елена Новикова
НБУ, Курс валют, курс гривні, курс гривні до долара
Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

В той час, як долар і євро дорожчають в обмінниках Києва, Національний банк України знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26 лютого, на 3,12% до 24,5307 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 лютого, на 4,65 коп. до 24,4995 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

 

Офіційний курс

1 фунт стерлінгів

31,8126

1 долар США

24,5307

1 швейцарський франк

25,0825

10 ієн

2,2185

10 російських рублів

3,7540

1 євро

26,6035

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку знизився на 6 копійок до 24,55 UAH/USD.

Також Національний банк України з 25 лютого ввів у обіг оновлені банкноти номіналом 200 гривень. Вони поступово замінять банкноти старого зразка.

Раніше повідомлялося про те, що член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і керівник відділу аналітики ГК Forex Андрій Шевчишин розповіли про те, чи варто чекати різких стрибків долара на цьому тижні.

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