Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Румунії

У тов час, як в Італії від коронавіруса померли вже 10 осіб, у Швейцарії зафіксували перший випадок захворювання, в Румунії перший випадок зараження новим різновидом коронавіруса виявили в Бухаресті. Про це повідомляє Reuters. зокрема, епідемію в Румунію приніс турист, який три тижні тому повернувся з Італії, та на даний момент поміщений на карантин в одну з інфекційних лікарень Бухареста. "Спалах захворювання, викликаного новим коронавірусом (2019-nCoV), був зафіксований в кінці грудня 2019 року в Ухані. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала її надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками", - йдеться в повідомленні. Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого із зараженої коронавірусом Італії в аеропорт "Бориспіль" і "Київ" прилетіло 4 літака з 611 пасажирами на борту і 24 членами екіпажу. Крім того, в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу. Тим часом на Канарах через коронавірус ізолювали готель з тисяча туристами.