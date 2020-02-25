Перший випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Румунії

зокрема, епідемію в Румунію приніс турист, який три тижні тому повернувся з Італії, та на даний момент поміщений на карантин в одну з інфекційних лікарень Бухареста.

"Спалах захворювання, викликаного новим коронавірусом (2019-nCoV), був зафіксований в кінці грудня 2019 року в Ухані. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала її надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу, охарактеризувавши як епідемію з численними осередками", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, 24 лютого із зараженої коронавірусом Італії в аеропорт "Бориспіль" і "Київ" прилетіло 4 літака з 611 пасажирами на борту і 24 членами екіпажу.

Крім того, в Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.

Тим часом на Канарах через коронавірус ізолювали готель з тисяча туристами.