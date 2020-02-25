Олімпійські ігри-2020 можуть скасувати через коронавірус

Через коронавірус в Японії, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) може скасувати Олімпіаду в Токіо. Про це передає агентство AP.

Зокрема, член МОК Дік Паунд заявив про те, що організаторам олімпіади в Токіо дали 3 місяці, щоб визначитися з безпекою Ігор. Він також зазначив, що до кінця травня влада зможе взяти коронавірус під повний контроль.

Паунд припустив, що в іншому випадку можна очікувати скасування Олімпіади.

"Це нова війна, і доведеться з нею зіткнутися. В той же час я б сказав, що люди будуть питати: "Під достатнім контролем ситуація, щоб ми могли бути впевнені в тому, що ми вирушимо в Токіо, чи ні?" - підкреслив він.

При цьому Паунд закликав спортсменів продовжувати тренування.

Як повідомляли Українські Новини, через коронавірус померли двоє пасажирів лайнера Diamond Princess з Японії.

Крім того, українці відмовилися евакуюватися з лайнера Diamond Princess.

Станом на 22 лютого кількість заражених коронавірусом на лайнері становить 634.

Також раніше повідомлялося, що в Японії на круїзному лайнері частково зняли карантин через коронавіруса. І після двох тижнів карантину на берег японського міста Йокогама почала сходити перша група у складі 500 пасажирів лайнера Diamond Princess.