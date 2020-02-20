МИД не подтверждает выздоровление от коронавируса украинцев в Японии, но им лучше

Несмотря на заявление председателя комитета Верховной Рады по здравоохранению Михаила Радуцкого ("Слуга народа") о выздоровлении заболевших коронавирусом украинцев в Японии, 23 украинца - члена экипажа круизного лайнера Diamond Princess по завершению карантина продолжают оставаться на борту, а 2 инфицированных - в госпитале, хотя их самочувствие улучшается.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы Министерства иностранных дел Українським Новинам.

"В больницах Токио продолжают находиться 2 граждан Украины. Самочувствие наших соотечественников улучшается, поскольку ни один из них не находился в тяжелом состоянии. После принятия японскими врачами соответствующего решения, граждане Украины будут выписаны", - сказано в нем.

Перед выпиской госпитализированные украинцы должны пройти еще несколько тестов.

Эти двое украинцев заболели на лайнере Diamond Princess, где пребывало 3,7 тыс. лиц из более 50 стран, включая 25 украинцев - членов экипажа.

Всего там было зафиксировано более 600 случаев инфицирования новым типом коронавируса (2019-nCoV).

19 февраля на лайнере завершился карантин и начался процесс высадки на берег пассажиров, которые прошли медицинские тесты и не представляют угрозы окружающим.

"По состоянию на 20 февраля граждане Украины продолжают находиться на борту лайнера. Дата их высадки будет определяться индивидуально в каждом случае", - говорится в ответе о 23 украинцах - членах экипажа, которые не были заражены.

Все члены экипажа должны пройти тест на наличие вируса.

На данный момент дата их высадки не известна.

Сегодня запланировано высадить 500 пассажиров.

Высадка членов экипажа, в том числе граждан Украины, начнется после завершения высадки пассажиров.

По прогнозам Министерства здравоохранения Японии, пассажиры и члены экипажа покинут лайнер в течение трех дней.



Как сообщали Українськi Новини, сегодня из-за коронавируса умерли двое пассажиров лайнера Diamond Princess из Японии.

Украина не будет эвакуировать украинцев с Японии, поскольку там продолжают выполняться пассажирские рейсы и люди могут вылететь оттуда самостоятельно, в отличие от китайского Уханя.

В четверг Украина эвакуировала из эпицентра заражения коронавирусом в Ухане 45 украинцев и 27 иностранцев, но из-за их размещения на карантин в санатории в Полтавской области продолжаются активные протесты.