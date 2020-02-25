підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
25 лютого 2020, вівторок, 18:03 14
Європа 2020-02-25T18:05:03+02:00
Українські Новини
На материковій Іспанії зафіксували перший випадок коронавірусу

На материковій Іспанії зафіксували перший випадок коронавірусу

Валерия Драгомирова
Каталонія, Канарські острови, Майорка, Іспанія, Коронавірус в Іспанії
Коронавірус. Фото: pixabay.
Коронавірус. Фото: pixabay.

У той час як на коронавірус захворіли 80 тисяч осіб по всьому світу, органи охорони здоров'я Каталонії зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом COVID-19.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на газету La Vanguardia.

Повідомляється, що це перший підтверджений випадок захворювання на материкової Іспанії. Ще два були раніше зареєстровані на Канарських островах, третій - на Майорці.

Місцеві органи охорони здоров’я пообіцяли надати подробиці щодо пацієнта пізніше на пресконференції.

Як пише видання El Mundo, позитивний результат аналізів на коронавірус виявився у пацієнтки в Барселоні, яка днями відвідала північну Італію.

Як повідомляли Українські Новини, у Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.

Раніше на півдні Італії зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус. 

До цього локальний спалах COVID-19 в Ломбардії був зафіксований 21 лютого. Потім випадки зараження були виявлені в інших північних областях Венето, П'ємонті і Емілія-Романьї.

Тим часом на Канарах через коронавірус ізолювали цілий готель з туристами.

Більше новин про: Каталонія Канарські острови Майорка Іспанія Коронавірус в Іспанії

ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" порушуючим права людини
Суд заарештував на два місяці 4 підозрюваних в участі в масових заворушеннях у Нових Санжарах
Новини
У Раді пропонують проводити засідання російською мовою 18:55
У Київському метрополітені успішно протестували 4G. На яких станціях з'явиться мобільний зв'язок 18:51
Суд заарештував на два місяці 4 підозрюваних в участі в масових заворушеннях у Нових Санжарах 18:30
Шахраї намагалися продати посади житомирського і миколаївського губернаторів за кілька мільйонів 18:24
В Інтернеті з'явилося відео псевдомітинга біля будівлі податкової в Києві, – ЗМІ 18:19
більше новин
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
Під час легалізації грального бізнесу без системи онлайн моніторингу введення податку GGR недоцільно,- експерти 14:19
За умови легалізації грального бізнесу фіскальну політику необхідно спростити для мінімізації корупції, - експерт 16:39
більше новин
Апеляційний суд підтвердив відновлення Насирова на посаді голови ДФС 11:00
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
Вартість візитів Зеленського за кордон підвищиться в 2 рази в 2020 11:19 Документ
більше новин
В Київ з "короновірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok