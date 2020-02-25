На материковій Іспанії зафіксували перший випадок коронавірусу

У той час як на коронавірус захворіли 80 тисяч осіб по всьому світу, органи охорони здоров'я Каталонії зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом COVID-19.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на газету La Vanguardia.



Повідомляється, що це перший підтверджений випадок захворювання на материкової Іспанії. Ще два були раніше зареєстровані на Канарських островах, третій - на Майорці.

Місцеві органи охорони здоров’я пообіцяли надати подробиці щодо пацієнта пізніше на пресконференції.

Як пише видання El Mundo, позитивний результат аналізів на коронавірус виявився у пацієнтки в Барселоні, яка днями відвідала північну Італію.



Як повідомляли Українські Новини, у Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу.



Раніше на півдні Італії зафіксували перші випадки захворювання на коронавірус.



До цього локальний спалах COVID-19 в Ломбардії був зафіксований 21 лютого. Потім випадки зараження були виявлені в інших північних областях Венето, П'ємонті і Емілія-Романьї.



Тим часом на Канарах через коронавірус ізолювали цілий готель з туристами.