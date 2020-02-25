Держприкордонслужба буде перевіряти температуру пасажирів на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Польщею

Державна прикордонна служба до кінця дня вівторка, 25 лютого, введе перевірку температури тіла пасажирів (температурний скринінг) на всіх автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною, з 26 лютого – на кордоні зі Словаччиною, Румунією, Польщею.

Про це йдеться в повідомленні Держприкордонслужби, передають Українські Новини.



"До кінця дня ми такі заходи почнемо на всіх пунктах пропуску українсько-угорської ділянки державного кордону, для цього підрозділи будуть забезпечені всім необхідним. Завтра ми забезпечимо словацьку ділянку, румунську і далі такі ж заходи будуть проходити на пунктах пропуску українсько-польської ділянки", - сказав голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.



Він запевнив, що прикордонники зроблять все необхідне для того, щоб громадяни з можливими ознаками коронавірусу Covid-19 були виявлені на кордоні і не потрапили на територію України.



Як повідомляли Українські Новини, Держприкордонслужба з 8:00 25 лютого ввела перевірку температури тіла пасажирів з Італії в автомобільному пункті пропуску "Тиса" у Закарпатській області на кордоні з Угорщиною.



24 лютого Держприкордонслужба ввела перевірку температури тіла для пасажирів з Італії у міжнародних аеропортах "Київ" імені Сікорського (колишній аеропорт "Жуляни") і "Бориспіль" (Київська область).



За словами прем'єр-міністра Олексія Гончарука, Україна буде перевіряти температуру тіла пасажирів з усіх країн, де зафіксовані випадки коронавірусу.