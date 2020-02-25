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25 лютого 2020, вівторок, 13:12 18
Європа 2020-02-25T15:51:46+02:00
Українські Новини
На півдні Італії і у Флоренції зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

На півдні Італії і у Флоренції зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Таня Войтюк
Коронавірус, коронавірус в Європі, Італія, Covid-19, Спалах коронавірусу
Карта поширення коронавіруса в Італії. Скріншот: gisanddata.maps
Карта поширення коронавіруса в Італії. Скріншот: gisanddata.maps

Коронавірус COVID-19 продовжує активно поширюватися по світу, і сьогодні, 25 лютого, підтвердили новий випадок захворювання в адміністративному центрі Сицилії - місті Палермо (на півдні Італії) та у Флоренції.

Про це повідомляє агентство ANSA.

Зокрема, вірус знайшли у туристки з Бергамо, яка перебувала в Палермо на відпочинку. 24 лютого пізно ввечері її госпіталізували в лікарню Сервелло для перевірки після виявлення симптомів грипу.

Ізолювали також друзів жінки і людей, з якими вона тісно контактувала. Наголошується, що це перший випадок коронавіруса в південній Італії.

Кількість хворих коронавірусом в Італії. Скріншот: gisanddata.mapsКількість хворих коронавірусом в Італії. Скріншот: gisanddata.maps

Також, як пише ЕП, 60-річний бізнесмен з міста Флоренція, який є столицею однойменного регіону, повернувся з Сінгапуру і зараз госпіталізований. Флоренція межує з регіоном Емілія-Романья, де вже підтверджено 18 випадків захворювання.

Італійська влада сьогодні також прийняла рішення скасувати до 15 березня всі шкільні поїздки в країні. Для тих, хто вже оплатив поїздки, передбачено відшкодування.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії від коронавірусу помер сьомий пацієнт. В регіоні Ломбардія кількість заражених людей зросло до 173 чоловік. У Венето підтверджені 33 випадки захворювання. Ще 18 випадків зафіксовано в Емілії-Романьї, і по три в П'ємонті і Лаціо.

Тим часом в Італії люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти через коронавірус, а акції місцевих компаній стрімко втрачають вартість через спалах захворювання.

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