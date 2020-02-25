На півдні Італії і у Флоренції зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Коронавірус COVID-19 продовжує активно поширюватися по світу, і сьогодні, 25 лютого, підтвердили новий випадок захворювання в адміністративному центрі Сицилії - місті Палермо (на півдні Італії) та у Флоренції. Про це повідомляє агентство ANSA. Зокрема, вірус знайшли у туристки з Бергамо, яка перебувала в Палермо на відпочинку. 24 лютого пізно ввечері її госпіталізували в лікарню Сервелло для перевірки після виявлення симптомів грипу. Ізолювали також друзів жінки і людей, з якими вона тісно контактувала. Наголошується, що це перший випадок коронавіруса в південній Італії. Кількість хворих коронавірусом в Італії. Скріншот: gisanddata.maps Також, як пише ЕП, 60-річний бізнесмен з міста Флоренція, який є столицею однойменного регіону, повернувся з Сінгапуру і зараз госпіталізований. Флоренція межує з регіоном Емілія-Романья, де вже підтверджено 18 випадків захворювання. Італійська влада сьогодні також прийняла рішення скасувати до 15 березня всі шкільні поїздки в країні. Для тих, хто вже оплатив поїздки, передбачено відшкодування. Як повідомляли Українські Новини, в Італії від коронавірусу помер сьомий пацієнт. В регіоні Ломбардія кількість заражених людей зросло до 173 чоловік. У Венето підтверджені 33 випадки захворювання. Ще 18 випадків зафіксовано в Емілії-Романьї, і по три в П'ємонті і Лаціо. Тим часом в Італії люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти через коронавірус, а акції місцевих компаній стрімко втрачають вартість через спалах захворювання.