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24 февраля 2020, понедельник, 21:15 23
Европа 2020-02-24T21:15:01+02:00
Українські Новини
Акции итальянских компаний стремительно теряют стоимость из-за вспышки коронавируса

Акции итальянских компаний стремительно теряют стоимость из-за вспышки коронавируса

Валерия Драгомирова
Акции, Итальянские компании, Италия, Коронавирус
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Распространение коронавируса, которым заразились более 79 тысяч человек по всему миру, повлияло на торги мировых бирж. Больше всего это ударило на котировки итальянских компаний.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

В частности, миланская биржа открылась с падения котировок на 3,4%, тогда как к середине дня падение составило 6%. На 3,2% упал индекс Dow Jones, а Nasdaq - на 4,5%.

Среди отдельных компаний наибольшее падение претерпели акции компаний, зависящих от экспорта. В частности, акции Juventus упали на 11%, Salvatore Ferragamo - на 9,5%, Cnh e St - на 8%.

"Мы ожидаем негативного, но временного воздействия на итальянский ВВП. Основные риски связаны с компаниями, которые имеют деятельность, непосредственно связанную с туристическими потоками и сферы роскоши и компаниям, которые имеют высокую концентрацию производственной деятельности в Северной Италии", - отмечают в отчете экспертов Equita.

Распространение коронавируса и меры, предпринимаемые для ограничения потока путешественников, имеют серьезные последствия для титулов авиакомпаний и транспортных компаний, туроператоров и гостиничных сетей по всей Европе.

Акции Easyjet упали на 12%, Ryanair - на 10%, а туроператора Tui - на 8,4%.

Как сообщали Українські Новини, число умерших от коронавируса в Италии увеличилось до 6 человек. 

Первые случаи заражения коронавирусом в Италии были зафиксированы на прошлой неделе.

Сейчас из-за болезни на карантин закрыли уже 12 городов.

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