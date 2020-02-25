Стефанчук вважає пріоритетом Ради у 2020 прийняття законопроєкту про медіа

Перший заступник голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук вважає пріоритетом діяльності Верховної Ради в 2020 році прийняття законопроєкту про медіа. Про це він повідомив на форумі реформ "На шляху до Вільнюсу", передають Українські Новини. Він зазначив, що серед пріоритетних законопроєктів є пов'язані з інвестиційним кліматом, діджиталізацією, народовладдям. За словами Стефанчука, Рада також має намір внести зміни в закони про децентралізацію і про скасування адвокатської монополії. Крім цього, парламент має намір прийняти низку кодексів, в тому числі кодекс судочинства, медичний кодекс, кодекс електронних комунікацій та інші. Як повідомляли Українські Новини, новопризначений голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що ніякі закони, які яким-небудь чином обмежили б свободу слова, у нашій країні не будуть прийняті. Раніше місія ООН розповіла Бородянському, що не можна боротися з дезінформацією за рахунок обмеження свободи медіа. Також Національна спілка журналістів України вже заявляла, що ініціатива Бородянського про введення адміністративної і кримінальної відповідальності за поширення "фейків" небезпечна.