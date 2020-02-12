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  • Ермак еще не видел закона о медиа и заявил, что ограничивать свободу слова не будет
12 февраля 2020, среда, 12:08 382
Политика 2020-02-12T12:08:24+02:00
Українські Новини
Ермак еще не видел закона о медиа и заявил, что ограничивать свободу слова не будет

Ермак еще не видел закона о медиа и заявил, что ограничивать свободу слова не будет

Ольга Фандорина
Офис президента, Брифинг, Закон о медиа, Андрей Ермак
Ермак. Скриншот видео Офиса Президента
Ермак. Скриншот видео Офиса Президента

Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что никакие законы, которые каким-либо образом ограничили бы свободу слова, в нашей стране не будут приняты. Об этом он заявил на брифинге, передают Українські Новини.

"Я лично еще не видел проекты этих законов (о медиа и дезинформации). Обязательно посмотрю, чтобы у меня было личное мнение о них. Но я могу вам гарантировать от имени Президента, что он является гарантом свободы слова и свободных медиа. Поэтому никакие законы, которые каким-либо образом ограничили бы свободу слова, в нашей стране не будут приняты", - сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Ермак добавил, что Зеленский сам работал на телеканалах, поэтому для него этот вопрос является личным делом.

"Это работа Верховной Рады. Безусловно, мы будем за ней следить. Но я хочу вас успокоить... и официально заявить, что Президент всегда будет гарантом свободы слова в этой стране", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Президент Владимир Зеленский уволил Богдана и назначил руководителем Офиса Президента Ермака, уволив его перед этим с должности своего помощника.

До этого Ермак был помощником Зеленского.

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