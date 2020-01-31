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31 января 2020, пятница, 12:52 55
СМИ 2020-01-31T13:03:07+02:00
Українські Новини
Миссия ООН рассказала Бородянскому, что нельзя бороться с дезинформацией за счет ограничения свободы медиа

Миссия ООН рассказала Бородянскому, что нельзя бороться с дезинформацией за счет ограничения свободы медиа

Ярина Вацяк
ООН, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, Владимир Бородянский, Закон о медиа
ООН. Фото: cbsnews.com
ООН. Фото: cbsnews.com

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций в Украине считает законопроект о противодействии дезинформации не соответствующим международным стандартам в области прав человека и призывает власти воздержаться от установления ограничений для работы средств массовой информации.

Об этом говорится в сообщении миссии в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Призываем украинские власти воздержаться от установления ненужных ограничений для работы медиа. Мы разделяем тревогу медиа и гражданского общества касательно того, что нынешний проект закона о дезинформации не соответствует международным стандартам прав человека, может подрывать свободу СМИ и привести к самоцензуре", - говорится в нем.

Миссия отмечает, что попытка ввести уголовную ответственность за распространение дезинформации может обернуться преследованием журналистов просто за то, что они выполняют свою работу.

Кроме того, государство должно воздержаться от создания органов, ответственных за мониторинг и фильтрование контента.

Бороться с дезинформацией и фейками, по мнению миссии, необходимо, но не за счет ограничения свободы медиа.

Также миссия призывает Министерство культуры, молодежи и спорта, которое разработало законопроект, соблюдать международные стандарты прав человека, продолжить публичное обсуждение, а также обеспечить его открытость и инклюзивность.

Как сообщали Українські Новини,  Белорусская ассоциация журналистов считает, что законопроект Бородянского может "подмять" журналистское самоуправление.

Ранее Национальный союз журналистов Украины уже заявлял, что инициатива Бородянского о введении административной и уголовной ответственности за распространение "фейков" опасна.

Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции". 

 

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