НСЖУ считает опасной инициативу Бородянского о введении уголовной ответственности за распространение "фейков"

Национальный союз журналистов Украины считает инициативу министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о введении административной и уголовной ответственности за распространение "фейков" опасной.

Об этом говорится в сообщении на странице председателя НСЖУ Сергея Томиленко, передают Українськi Новини.



В среду в НСЖУ состоялась дискуссия по поводу инициатив Бородянского.

Сам он на нее не пришел. Во время дискуссии Томиленко заявил, что инициатива введения ответственности за, так называемое, распространение "фейков", дезинформации и за введение общества в заблуждение опасна.



Он отметил, что по этим нечетким критериям в Украине снова может быть уголовная ответственность для журналистов и СМИ.



"Отдельно мы встревожены инициативой ввести должность омбудсмена по информации. То есть в государстве хотят создать специальное агентство по блокированию вредоносной информации. Мы не хотим, чтобы в Украине создавалась какая-то надструктура, какой-то надзор над украинскими журналистами и надзор над украинскими медиа вплоть до блокирования и закрытия медиаканалов", - сказал Томиленко.



Также НСЖУ протестует против варианта введения лицензирования журналистской деятельности.



По мнению НСЖУ, это приведет к тому, что государство будет определять, кто является журналистом, кому следует дать такое удостоверение, а у кого наоборот - отобрать.



"Это все равно получается, что государство вмешивается в журналистскую деятельность, государство хочет делить журналистов на "правильных" и "неправильных". И мы опять же будем иметь ситуацию, когда чиновники или связанные с чиновниками какие-то лица будут фильтровать файлы или СМИ", - отметил Томиленко.



НСЖУ подчеркивает, что в политике работы со СМИ должно быть 2 приоритета: безопасность журналистской деятельности и экономическая независимость СМИ.

Поэтому союз предлагает Бородянскому прекратить запугивать журналистов и перейти к диалогу.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил написать законопроект о работе медиа, несмотря на критику этой идеи журналистами.



Однако НСЖУ считает "драконовскими" поручение Зеленского Кабмину разработать и подать законопроект о стандартах новостей.





