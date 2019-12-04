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04 декабря 2019, среда, 17:16 150
СМИ 2019-12-04T19:15:03+02:00
Українські Новини
НСЖУ считает опасной инициативу Бородянского о введении уголовной ответственности за распространение "фейков"

НСЖУ считает опасной инициативу Бородянского о введении уголовной ответственности за распространение "фейков"

уголовная ответственность, Фейк, Журналисты, НСЖУ, Владимир Бородянский
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com
Владимир Бородянский. Фото: mediananny.com

Национальный союз журналистов Украины считает инициативу министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о введении административной и уголовной ответственности за распространение "фейков" опасной.

Об этом говорится в сообщении на странице председателя НСЖУ Сергея Томиленко, передают Українськi Новини.

В среду в НСЖУ состоялась дискуссия по поводу инициатив Бородянского.
Сам он на нее не пришел. Во время дискуссии Томиленко заявил, что инициатива введения ответственности за, так называемое, распространение "фейков", дезинформации и за введение общества в заблуждение опасна.

Он отметил, что по этим нечетким критериям в Украине снова может быть уголовная ответственность для журналистов и СМИ.

"Отдельно мы встревожены инициативой ввести должность омбудсмена по информации. То есть в государстве хотят создать специальное агентство по блокированию вредоносной информации. Мы не хотим, чтобы в Украине создавалась какая-то надструктура, какой-то надзор над украинскими журналистами и надзор над украинскими медиа вплоть до блокирования и закрытия медиаканалов", - сказал Томиленко.

Также НСЖУ протестует против варианта введения лицензирования журналистской деятельности.

По мнению НСЖУ, это приведет к тому, что государство будет определять, кто является журналистом, кому следует дать такое удостоверение, а у кого наоборот - отобрать.

"Это все равно получается, что государство вмешивается в журналистскую деятельность, государство хочет делить журналистов на "правильных" и "неправильных". И мы опять же будем иметь ситуацию, когда чиновники или связанные с чиновниками какие-то лица будут фильтровать файлы или СМИ", - отметил Томиленко.

НСЖУ подчеркивает, что в политике работы со СМИ должно быть 2 приоритета: безопасность журналистской деятельности и экономическая независимость СМИ.
Поэтому союз предлагает Бородянскому прекратить запугивать журналистов и перейти к диалогу.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский поручил написать законопроект о работе медиа, несмотря на критику этой идеи журналистами.

Однако НСЖУ считает "драконовскими" поручение Зеленского Кабмину разработать и подать законопроект о стандартах новостей. 


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